Des expériences immersives en ligne pour le confinement avec les Ladies of Versailles !

Alors que le nouveau confinement se met en place, vous rêvez déjà de vous évader ou de trouver de nouvelles occupations pour ces prochaines semaines moroses et d’hiver qui s’annoncent à petits pas ? Ça tombe très bien, sortez les tablettes ou les ordis – nos meilleurs amis pour cette fin d’année – les Ladies of Versailles proposent des événements immersives en ligne plus qu’originaux !

Mis en place par le collectif ‘Let Them Eat Cake Show’, ces Dames et Duchesses vous embarquent dans des expériences baroques, historiques et touristiques au cœur du 18ème siècle ! Fun et pleines de bonne humeur, revivez les activités de la Cour de Versailles et profitez-en pour apprendre ou découvrir de nombreuses nouvelles choses !

En ligne, échappez-vous de la réalité et embarquez quelques ami(e)s pour un voyage en compagnie de la reine Marie-Antoinette et de sa cour ! Let Them Eat Cake vous invite à des expériences interactives et décalées pour se plonger hors du temps. Il s’agit de rendez-vous privés et en petit comité où vous devenez acteur…

Soyez vous-même ou soyez fous ! Incarnez le personnage d’une marquise ou d’un duc et apprenez le maquillage et les coiffures d’Antan avec la Duchesse de Potin ; Echangez, partagez et découvrez les secrets et les coquineries de la Cour avec la Duchesse de Polignac ; Ou encore participez à une partie de jeu de loi avec la Reine Marie-Antoinette en personne ! Saurez-vous battre Sa Majesté à son jeu préféré ? Une échappée royale d’une heure ½ qui vous invite au lâchez-prise avec quelques surprises…

Crédit photo : © Helena Staniszewska photography

Maintenant que les pyjamas parties sont finies, c’est l’occasion de vivre des ateliers virtuels avec les ami(e)s que vous pouvez avoir aux quatre coins de la France ou de l’autre côté de la planète… Les Ladies of Versailles vous offrent un moment privilégié et intime de délicatesse et d’histoires royales incroyables !

