La plus étroite maison d'Europe se trouve à Londres et elle est à vendre 1,3 millions de dollars...

Depuis quelques temps, les tiny-house ont le vent en poupe… Petites mais fonctionnelles, elles deviennent des incontournables d’une vie proche de la Nature et assez minimaliste ! Minimaliste c’est probablement le terme qui conviendrait à cette maison qui n’est pas une tiny mais une vraie maison classique, en dur, située dans le quartier de Londres : Shepherd’s Bush !

Ancienne boutique de chapeau redevenue habitation, la Slim House ne fait que 2.3 m de large… Elle est la maison la plus fine de Londres ! Et pourtant elle offre des capacités intérieures assez impressionnantes ! Découverte de la Slim House un temps habitée par Simon Wood, acteur de Pride And Prejudice. Sa rareté en fait un bien d’une grande valeur immobilière !

Le dernier propriétaire connu est un avocat qui l’avait achetée pour 700 000 dollars en 2009 ! Dix ans plus tard, la Slim House vaut 1.3 millions de dollars ! Jolie plus-value ! Sa façade bleu foncé détonne aux côtés de deux autres boutiques toujours en activité.

Un agencement sur moins de 3m de large

Toute la maison est conçue sur 2.3 m de large donc, mais pourtant les pièces sont aérées et superbement agencées. Le rez-de-chaussée offre une superbe pièce à vivre avec cuisine ouverte de 7 m de long qui donne sur un jardin… Petit évidemment !

Au premier étage, on retrouve deux chambres dont une qui peut servir de bureau… Le tout donnant sur une magnifique terrasse avec vue sur l’Ouest de la capitale anglaise.Le deuxième étage offre une salle de bain, une salle de douche et un grand dressing… Pratique le matin, tout est à portée de main et au même étage.

Enfin le troisième étage comprend le coin nuit ! Une grande chambre avec lit encastré avec un accès direct à la salle de bain ! Cette étonnante maison offre finalement un superbe potentiel, à condition d’être suffisamment en forme physique pour affronter l’escalier en colimaçon et le vide sur la salle de bain depuis la chambre !