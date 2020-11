Proto-Habitat : la maison de demain sera modulaire, mobile et écoresponsable !

Avoir une maison est une chose, mais pouvoir la déplacer en est une autre. Cette préférence pour les logements nomades semble se généraliser dans le Vieux continent, comme en témoigne le nombre croissant de professionnels qui se lancent dans la fabrication de tiny house.

En fait, le mouvement des micromaisons est né aux États-Unis au début des années 2000 avant d’avoir fait son apparition dans d’autres pays. Mais alors que certains ont un faible pour ces petits logements montés généralement sur une plateforme remorquable, d’autres portent leur intérêt sur des concepts un peu moins courants. C’est le cas de deux architectes français du nom de Frédérique Barchelard et Flavien Menu.

Un logement flexible

Le duo a effectivement imaginé un modèle d’habitat unique en son genre. Concrètement, ils ont construit un logement à la fois écologique, nomade et modulable. Ces caractéristiques font, selon eux, de leur création une maison digne d’appartenir au futur. Pour montrer au monde entier à quoi ressemble cette maison de l’avenir, Frédérique et Flavien ont construit un prototype à Bordeaux. Visible dans le Jardin public de la ville, celui-ci répond bien évidemment aux critères mentionnés ci-dessus.

Le proto-habitat fait ainsi preuve d’une certaine flexibilité. Cette qualité n’est pas uniquement relative à la manière dont la structure a été bâtie, elle est aussi valable pour le logement dans son aspect final. Les différents modules peuvent par exemple s’emboiter, permettant de créer des espaces plus ou moins larges, en fonction des besoins du propriétaire. On notera également la possibilité de bâtir des logements collectifs que ce soit en zone rurale ou en milieu urbain.

Une maison écologique

Les initiateurs du concept affirment s’être rendus dans plusieurs pays d’Europe, notamment en Suisse, en Allemagne et en Espagne, avant d’avoir mis au point leur modèle de maison durable. Ces voyages leur auraient permis de rencontrer des coopératives qui ne tiennent plus compte de la notion traditionnelle de la propriété. En effet, celles-ci considèrent le foncier et le bâti comme deux choses différentes. Une philosophie qui est en accord avec les souhaits des deux architectes dont le désir est de créer un habitat montable et démontable rapidement.

Pour concevoir leur prototype de maison du futur, lequel se trouve au sein de la métropole bordelaise, Frédérique Barchelard et Flavien Menu ont utilisé du bois issu de forêts à moins de 500 kilomètres du site de montage. « On n’est pas sur des innovations technologiques, futuristes, mais qui permettent, grâce au savoir-faire depuis le sylviculteur jusqu’au scieur, jusqu’à l’assembleur et au charpentier, de proposer un habitat assez inédit », ont-ils confié à France Culture.

Plus d’infos :

Nom du projet : Proto-Habitat

Designer / Architecte : Frédérique Barchelard et Flavien Menu

Site officiel : wald.city