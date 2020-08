Reliez-vous, un site qui vous aide à fabriquer un livre d’or sans stress !

Le site Reliez-vous permet de composer un album de témoignages, puis d’inviter d’autres personnes à y consigner textes et images. Les participants peuvent composer leurs témoignages en ligne, sur leur ordinateur ou leur mobile, où qu’ils soient et quand ils le souhaitent.

Un mariage prévu ? Une naissance peut-être ? Ou un événement important de votre vie que vous aimeriez garder gravé sur papier ? Les livres d’or sont légions dans les événements marquants de nos vies. Nous aimons tous feuilleter un livre de souvenir, gravant à jamais les bons moments passés ou les pensées laissées par des proches.

Un livre d’or, ce peut être également un cadeau pour des grands-parents avec les photos de leurs nombreux petits-enfants. Mais, fabriquer un livre d’or demande du temps, de la disponibilité et parfois beaucoup d’énergie. Reliez-vous vous aide à créer vos livres de souvenir en ligne, et vous fera gagner un temps précieux.

Comment ça marche ?

Le concepteur du livre d’or créé le livre d’or et inscrit les mails de ceux qui sont invités à remplir l’album. Que ce soit par un témoignage ou une photo, l’invité n’a qu’à se connecter puis laisser libre cours à son imagination. Les témoignages ou images sont ensuite mis en page par Reliez-vous et vous recevez le livre d’or par la Poste. Un livre d’or Reliez-vous coûte 49€ (+6€ de frais de port) pour un album de 30 pages imprimées sur papier photo satinée. Si tous les participants jouent le jeu, un album Reliez-vous peut vous être livré en moins de deux semaines. Une belle idée de cadeau pour la fin de l’année ou pour le départ en retraite d’un collègue non ? Nous avons interrogé Julie, co-fondatrice du site Reliez-vous :

Pouvez-vous vous présenter ?

Julie

De formation commerciale, Julie est également titulaire d’un Diplôme Universitaire de Coaching, ce qui lui a permis de découvrir la psychologie positive et la puissance de la gratitude. Passionnée de mots et d’écriture, elle adore créer des liens. Son rêve, c’est que chaque personne ait la chance de recevoir un album de Reliez-vous dans sa vie.

Bruno

Bruno a débuté sa carrière dans la recherche en informatique, puis a évolué de start-up en start-up, en s’évadant régulièrement pour des voyages au long cours. Passionné par les relations humaines, il a eu un coup de cœur pour l’idée de Julie.

Il a développé l’intégralité du site Reliez-vous, avec la volonté de créer un site ergonomique et accessible à des participants de tout âge. Par ce projet, il souhaite montrer que l’informatique peut contribuer, aussi, à l’épanouissement humain.

Parlez-nous de votre projet :

Reliez-vous s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent offrir un cadeau collectif. Il peut s’agir, par exemple, de petits-enfants ou d’enfants pour un album d’anniversaire de mariage, d’amis pour un cadeau d’anniversaire et de parents pour un cadeau de fin d’année à la maîtresse ou au maître.

Les albums de Reliez-vous sont adaptés à toutes sortes d’événements : on peut créer un livre de recettes familial, immortaliser les bons moments vécus entre collègues pour un départ à la retraite, garder un souvenir des premiers moments de bébé ou offrir un cadeau original pour un enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon.

Avec Reliez-vous, toutes les occasions sont propices au partage de témoignages d’affection ou simplement de souvenirs avec famille et amis !

Comment vous est venue cette idée ?

En 2005, à l’approche des 50 ans de sa mère, Julie décide de rassembler les témoignages de tous ses amis et de sa famille, par le biais d’un questionnaire. Elle se rend vite compte de la complexité de son projet : expliquer le concept à chaque personne prend du temps, relancer les participants est fastidieux et tenter d’assembler toute une multitude de formes de témoignages en une mise en page harmonieuse est un défi.

En même temps, elle est séduite par le concept : « À chaque fois que je recevais une réponse, j’étais touchée par la créativité de chacun. J’ai aussi remarqué qu’une fois lancés, les participants en retirent quelque chose de très fort. Faire plaisir et honorer la relation procure de la joie ! Et, bien sûr, ce bouquet de témoignages d’affection donne à la personne qui le reçoit le sens de ce qui fait la vie : le lien ! », raconte-t-elle.

L’idée infuse dans son esprit pendant plus de dix ans, jusqu’à sa rencontre, en 2018, avec Bruno, qui deviendra son associé. Bruno propose à Julie de concrétiser ses idées sous la forme d’un site internet baptisé « Reliez-vous ». Plus d’un an de travail et des milliers de lignes de code plus tard, le site est lancé.

Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

Il est désormais facile d’offrir un cadeau pour la vie, que le destinataire aura la joie de lire encore et encore. Exprimer ses sentiments et sa gratitude favorise le bonheur.

Un mot de la fin pour conclure ?

Découvrez vite le site reliez-vous.fr et offrez un cadeau empli d’émotions. Plus d’infos : reliez-vous.fr

Crédit photo : Reliez-Vous