Trois véritables “maisons de hobbit” à louer pour vos prochaines vacances en France

Les vacances de février sont déjà bien entamées pour certains et commencent pour d’autres. Vous connaissez probablement déjà votre lieu de villégiature… Les vacances à la montagne sont les plus prisées à cette période de l’année. Mais que ferez-vous lors des vacances de printemps qui débuteront pour certains dès le 9 avril prochain ? Envie de dépaysement ? De plonger dans l’univers du Seigneur des Anneaux ? Les maisons de hobbit, ou « maison organique », sont l’occasion d’un retour aux sources insolite. Mais ce serait peut-être aussi l’occasion de découvrir si la vie dans ce genre d’habitation vous convient pour, peut-être, construire la vôtre… Découvrez trois maisons organiques à louer en France pour vos prochaines vacances !

La maison de Pauline (Sionac – 19)

Envie d’habiter une kerterre pendant quelques jours ou pour une semaine ? Direction la Corrèze et ses vertes prairies. Rappelons qu’une kerterre est une construction qui associe discrétion dans le paysage et présence consciente de son habitant qui améliore son environnement par ses actes de tous les jours. C’est donc en lisière de forêt que se situe cette petite maison de hobbit, près d’un jardin en permaculture. Le domaine du Jardin d’Ariane vous accueillera dans un habitat totalement insolite au beau milieu de la nature. Vous disposerez de 12 m² sans eau ni électricité, avec un éclairage à la bougie. Quant aux sanitaires, ils se composent de toilettes sèches, et d’une douche à l’extérieur. La kerterre ne dispose donc pas d’eau chaude, sauf au moyen d’un sac solaire situé à l’extérieur. Un panneau solaire a été installé, il permet d’alimenter 2 ampoules, un mini réfrigérateur et de recharger deux téléphones. La maison organique de Sionac revient à 381€ la semaine, tout compris, au mois d’avril 2022.

La Maison de Hobbit au Bord de l’eau (Condat en Combraille – 63)

La maison de hobbit du Puy de Dôme se trouve à flanc de colline et offre une vue imprenable, tout en rondeur, sur le plan d’eau tout proche. Ni eau, ni Wi-Fi, ni électricité mais une superbe pièce à vivre dans laquelle vous passerez d’inoubliables moments ! A l’heure actuelle, il ne sera pas possible de réserver une semaine complète pour les vacances de printemps: le succès est au rendez-vous, il faudra donc patienter jusqu’en juillet ! Il reste cependant quelques nuitées possibles en avril (comptez 83€ la nuit). La maison de hobbit du Balbuzard revient à 597€ pour 6 nuits en juillet 2022.

“Bienvenue en Terre du Milieu ! Avec la maison de Hobbit du Balbuzard vous partez en voyage pour la comté ! Cachée dans le talus, à quelques pas du lac, exposée plein sud, elle se distingue par son authentique porte ronde et son toit végétalisé.” décrivent Pablo et Louise, les propriétaires de cette joli maison de hobbit.

La maison de Véronique (Saussignac – 24)

Le Seigneur des Anneaux est bel et bien en Dordogne, avec cette kerterre sculptée en matériaux naturelles. La beauté des lieux, le calme, la nature, voilà le programme au domaine de Cablanc. Vous aurez même la possibilité de cuisiner vous-même dans une petite cuisine d’été située à quelques mètres de la kerterre. Visite de château, kayak, balades et repos devraient être au programme de votre séjour chez Véronique !

Vous aurez également accès à une piscine et une terrasse de 16h à 19h. Quelle plus verte région que la Dordogne ? Pour un retour aux sources, c’est donc par cette petite maison qu’il faudra passer. La kerterre de Véronique pour les vacances d’avril ? Ce ne sera pas pour celles de 2022, le succès est aussi au rendez-vous; les premières disponibilités sont en juin (133€ pour 2 nuits, la location à la nuitée seule n’est pas possible).