Comment installer, paramétrer et utiliser Apple Pay ?

Depuis le confinement du mois de mars, les paiements sans contact sont devenus ceux à privilégier. Alors que le montant maximum était de 30€ avant le confinement, il est désormais de 50€. Mais saviez-vous que vous pouviez tout payer sans contact grâce à Apple Pay ?

Apple Pay est un système de paiement dématérialisé proposé sur tous les appareils de la marque à la pomme ! Vous pourrez effectuer des achats directement en magasin si le commerçant accepte le sans contact. Mais, il sera également possible d’acheter sur internet sans jamais devoir sortir votre carte bancaire. Découvrez comment configurer Apple Pay en toute sécurité.

Avant de commencer, vous devez avoir en votre possession :

Votre iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac

Une carte bancaire compatible Apple Pay fournir par un établissement bancaire (ou postal)

La dernière version d’iOs, macOS ou watchOS

Un identifiant Apple connecté à iCloud

Si vous utilisez plusieurs appareils, il faudra entrer vos coordonnées sur chacun d’entre eux.

Sur iPhone ou Apple Watch, l’utilisation d’Apple Pay se fera via Safari3

Avec certains modèles de Mac ce sera via l’iCloud

Sur iPhone 8, iPhone 8 plus et les modèles supérieurs, ou sur l’Apple Watch Series 3 vous pourrez ajouter jusqu’à 12 cartes différentes. Sur les modèles inférieurs, ce sera 8 cartes au maximum.

Une fois l’application configurée, votre Apple Card4 est ajoutée à l’app Wallet ainsi qu’au remplissage automatique de Safari. Vous pourrez également ajouter l’Apple Card sur vos appareils dotés de la touche ID. Aux Etats-Unis, le transfert d’argent entre proches est possible via ApplePay, tout comme le paiement aux entreprises via Business Chat. Il est également possible d’ajouter des cartes d’embarquements, places de cinéma, cartes étudiantes ou de fidélité via l’app Wallet. Cette option est disponible dans certains pays ou régions.

Ajouter une carte sur votre iPhone ou iPad :

Accédez à l’app Wallet et appuyez sur Ajout puis suivez les étapes pour ajouter une nouvelle carte. Vous pouvez vous aider du tutoriel vidéo disponible sur le site officiel. Vous devrez saisir un code de sécurité. Votre banque procédera ensuite à la vérification. Il est possible que votre banque demande des vérifications supplémentaires pour valider votre carte.

Ajouter une carte sur Apple Watch :

Ouvrez l’application Apple Watch sur votre téléphone puis accédez à l’onglet « Ma Montre ». Si vous possédez plusieurs montres, sélectionnez celle que vous souhaitez.

Suivez les étapes indiquées pour ajouter votre carte. Comme pour les ajouts sur d’autres appareils, votre établissement bancaire vous demandera de sécuriser votre compte. En Chine continentale, il vous sera peut-être demandé de créer un code supplémentaire à six chiffres pour valider votre compte.

Ajouter une carte sur Mac :

Vous devez disposer d’un Mac avec une touche ID, si ce n’est pas le cas, vous aurez besoin de valider votre achat via votre iPhone ou Apple Watch.

Rendez-vous dans Réglages puis Wallet et Apple Pay, et activez l’option « Autoriser les paiements ».

Pour un Mac doté de la touche ID, allez dans Préférences Système puis Wallet et Apple Pay. Ajouter une carte 3,6. Suivez à nouveau les étapes indiquées puis validez votre carte auprès de votre établissement bancaire.

Les paiements entre particuliers avec Apple Pay et Apple Cash ne sont pas possibles sous macOS.

Après avoir ajouté vos cartes à tous vos appareils, vous pouvez utiliser Apple Pay.

Pour les règlements en magasin, vous devrez utiliser votre iPhone ou votre Apple Watch 7.

Pour des achats via des applications, cela sera possible avec votre iPhone, iPad ou Apple Watch.

Pour les règlements sur sites web avec Safari3, vous pourrez utiliser votre Mac avec Touch ID, votre Mac couplé avec votre iPhone ou votre Apple Watch, votre iPhone ou votre iPad.

Les banques compatibles Apple Pay

La majorité des banques traditionnelles mais également un bon nombre de banques en ligne supportent le protocole Apple Pay, à part quelques exceptions… La liste évolue constamment, vérifiez la disponibilité de cette option auprès de votre établissement bancaire.

Conclusion

Apple Pay est évidemment un paiement sécurisé et sans contact sûr. Si vous l’utilisez pour vos achats en magasin, pensez à sécuriser votre iPhone par un schéma ou un code pin hautement sécurisé (mélange de majuscule, chiffre, lettre et signes de ponctuation). Si vous perdez votre téléphone, la sécurité de votre Apple Pay est primordiale.

Publirédactionnel

Photo d’illustration Kaspars Grinvalds / Shutterstock