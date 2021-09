MI 11 LITE NE : prix, caractéristiques techniques, tout ce qu’il faut savoir sur le dernier smartphone de Xiaomi

Ils sont arrivés depuis le 15 septembre dernier et font beaucoup parler d’eux depuis cette date ! Eux, ce sont les quatre nouveaux produits de la marque chinoise Xiaomi : la tablette Xiaomi Pad 5 et les trois petits derniers smartphones : Le MI 11 Pro, le MI 11 T et le MI 11 LITE NE… Et chez Xiaomi, on ne déroge pas à une règle établie : des prix abordables sans jamais rogner sur les performances ou la qualité des appareils…

Cela se vérifie une nouvelle fois avec le plus abordable des trois modèles, le Xiaomi MI 11 LITE NE. Nous vous proposons de le découvrir en détail… Attention vous pourriez bien craquer pour ce chouette smartphone à moins de 310 € !

Le Xiaomi Mi 11 LITE NE en détail

Le nouveau Xiaomi Mi 11 LITE NE ressemble sous quelques aspects au Mi 11 Lite 5G sorti, lui, en début d’année… Cependant il présente quelques différences notables qu’il ne faut pas négliger si vous choisissez de l’acquérir.

Tout d’abord, Xiaomi Mi 11 LITE NE semble être le plus léger et le plus fin des smartphones compatibles 5G du catalogue Xiaomi… 6.81 mm d’épaisseur et 158 petits grammes dans la poche pour accéder à la 5G !

Du côté de l’écran AMOLED Full HD+ et 90 Hz, il conserve une diagonale de 6.55 pouces. En revanche, il s’équipe du puissant Snapdragon 778G et d’une mémoire vive allant de 6 à 8 Go. L’espace de stockage, lui, est proposé en deux versions : 128 Go ou 256 Go.

Quant à la configuration photo, autant vous dire que l’on peut toujours compter sur lui… Un capteur principal de 64 mégapixels avec ultra grand-angle et capteur pour la photo macro de 5 mégapixels. Pour les selfies, vous pourrez compter sur une caméra avant de 20 mégapixels, et vous rendre « beau » avec de nombreux filtres et retouches disponibles.

Du côté de la batterie le smartphone s’équipe d’une 4250 mAh à charge rapide. Le Xiaomi Mi 11 LITE NE, existe en quatre coloris : Noir / Blanc / Bleu glacier / Rose.

Les caractéristiques techniques du Mi 11 LITE NE

Le moins cher des trois nouveaux smartphones de la marque offre des performances impressionnantes pour son prix… Comme d’habitude, Xiaomi casse les prix mais ne rogne pas sur les performances offertes à ses clients !

Version globale 11 Lite 5G NE avec chargeur Original EU

Processeur : Snapdragon 778 Octa Core

Ecran plat AMOLED de 6.55 pouces, taux de rafraîchissement de 90Hz, taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240Hz et 2400×1080

RAM + ROM : 6 go + 128 go ou 8 go + 128 go

Caméra : Triple caméra arrière : 64MP + 8MP + 5MP et Caméra avant : 20MP

Batterie : 4250mAh (typ) bBatterie avec charge 33W

Système d’exploitation : Version globale, MIUI 12.5 basé sur Android 11, prise en charge de la mise à jour OTA et multi-langues

Bluetooth 5.2, GPS, taux de rafraîchissement de l’écran 90Hz, NFC

Réseau : Netcom complet, double SIM double veille

5 G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n66/n77/n78

4 G : LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

LTE TDD : B38/40/41/42

3 G : WCDMA : 1/2/4/5/8/19

2 G : GSM: 2/3/5/8

Prix : entre 461,11 € et 580,03 € selon le modèle choisi.

En comparaison avec d’autres smartphones du même type, on peut noter la qualité des caméras ou la puissance du processeur… A moins de 600€ le Mi 11 LITE NE s’adresse à tout ceux qui ont un budget serré, mais qui ne veulent pas faire l’impasse sur des qualités essentielles. Et comme tous les smartphones de la marque, il n’y a pas besoin de notice pour l’utiliser… Le Mi 11 LITE NE reste intuitif et cache bien des fonctions qu’il faudra découvrir au gré de vos utilisations. Pour le tarif, celui-ci est disponible à partir de 309€ sur Aliexpress.com avec les bons de réduction $20 et MI50.