MI 11 T : prix, caractéristiques techniques, tout ce qu’il faut savoir sur le dernier smartphone de Xiaomi

Depuis le 15 septembre dernier, le constructeur chinois Xiaomi propose quatre nouveaux produits : la tablette Xiaomi Pad 5. Mais également trois nouveaux smartphones : Le MI 11 Pro, le MI 11 T et le MI 11 LITE NE… Ces quatre nouveautés de la marque restent dans la lignée du constructeur ! A savoir, proposer des produits d’excellente qualité tout en conservant des prix abordables…

Arrêtons-nous un instant sur le smartphone de milieu de gamme, le MI 11 T, qui se veut performant, rapide et qui possède une qualité d’images exceptionnelle. Découvrez cet étonnant smartphone, une nouveauté Xiaomi qui pourrait faire de nouveaux adeptes de la marque !

Le Mi 11 T en détail

Depuis sa sortie le 15 septembre dernier, le Xiaomi 11 T fait du bruit sur la toile ! C’est le compromis parfait pour celles et ceux qui souhaitent un smartphone rapide et performant avec une qualité d’image parfaite… Xiaomi ne faillira pas à sa réputation d’un smartphone de qualité à un prix défiant toute concurrence avec le MI 11 T !

Le nouveau smartphone qui se situe entre le MI 11 Pro et le MI 11 LITE NE se dote d’un SoC MediaTek Dimensity 1200 et de 8 Go de RAM ! Avec une batterie de 5000 mAh et d’un chargeur 67W, il se charge complètement en une demi-heure à peine, 36 minutes pour être exact.

Côté processeur, il s’équipe du Qualcomm Snapdragon 888 compatible 5G, l’un des processeurs les plus puissants du marché actuel. Côté photo, le MI 11 T dispose d’une triple caméra arrière de 108 Mp + 8 + 5 mégapixels… Photo macro et panoramiques à volonté donc… Quant aux selfies, vous pourrez compter sur 16 Mp à l’avant, de quoi largement vous mettre en valeur !

Enfin du côté de l’écran, on retrouve un AMOLED de 6.67 pouces compatible HDR et cadencé à 120 Hz… De quoi profiter d’une qualité vidéo exceptionnelle ! Il peut enregistrer des vidéos en qualité 8 K HDR 8+, une véritable prouesse technologique pour un smartphone. Le Xiaomi 11 T existe en trois coloris : Noir / Blanc / Bleu glacier.

Les caractéristiques techniques du Mi 11T

En entrant un peu plus dans les détails, on peut se rendre compte des performances du Xiaomi Mi 11T qui reste toujours à un prix abordable en comparaison de ses concurrents.

Version globale avec Chargeur Original EU

Processeur : MediaTek dimension 1200-Ultra Octa Core

Ecran plat AMOLED de 6.67 pouces avec Adaptativesync de 120Hz, taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480Hz et 2400×1080, TrueColor

RAM + ROM : 8 go + 128 go ou 8 go + 256 go

Caméra : Triple caméra arrière : 108mp + 8mp + 5mp, caméra avant : 16mp

Batterie : 5000mAh (typ) bBatterie avec charge turbo filaire 67W

Système d’exploitation : Version globale, MIUI 12.5 basé sur Android 11, prise en charge de la mise à jour OTA et multi-langues

Bluetooth 5.2, WiFi 6, GPS, taux de rafraîchissement de l’écran 120Hz, NFC

Réseau : Netcom complet, double SIM double veille

5 G : n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78

4 G : LTE FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66

LTE TDD : B38/40/41/42

3 G : WCDMA : 1/2/4/5/8/19

Prix : entre 1.014,73 € et 1.245,15€ selon le modèle choisi.

Ce smartphone devrait allègrement se faire une place au soleil… Comme tous les smartphones de la marque, il reste simple à utiliser et offre des performances insoupçonnées. Il faudra du temps pour l’apprivoiser et découvrir tout ce qu’il peut vous offrir ! Pour le tarif, celui-ci est disponible à partir de 407€ sur Aliexpress.com avec les bons de réduction $50 et MI50.