Lalal.ai innove avec une solution d’isolation des pistes pour les tambours, la basse et le piano

Vous êtes DJ, musiciens, producteurs de son, danseurs ou tout simplement créatif, nous vous proposons de découvrir un site qui va vous changer la vie… Et apporter une touche de clarté et d’originalité à vos créations. Lalai.ai, est un site spécialisé dans les domaines de l’Intelligence artificielle, du traitement des signaux numériques et de l’optimisation mathématique.

Lalal.ai permet d’extraire les instrumentaux et la voix à partir de chansons enregistrées. Concrètement cela permet de séparer les sources musicales pour pouvoir isoler les sources qui forment un morceau : voix et instruments. Et ceci, sans aucune perte de qualité. Le site développe actuellement un nouvel outil qui permet l’isolation des tambours, de la basse et du piano, baptisé Cassiopée. Présentation.

Lalal.ai, c’est quoi

C’est un nouveau service audio en ligne qui permet, grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle d’isoler les voix d’un morceau… Et c’est surtout un nouveau moyen qui permet d’extraire les voix et les instruments sur une piste musicale. C’est aujourd’hui le premier service d’isolation complexe des pistes vocales.

Lalal.ai permet donc l’extraction de fichiers audios (voix, backtracks) directement depuis un fichier audio source. Cette fonction est très utilisée dans les mixages par exemple ou pour des créations électroniques. Dans ces créations, les artistes n’ont parfois besoin que d’une toute partie de voix, de piano ou de guitare. C’est la tâche principale que réalise Lalal.Ai pour les artistes en créativité.

L’utilisation de Lalal.ai via l’interface en ligne est un jeu d’enfant… Il suffit d’ouvrir le site, de télécharger votre fichier audio et de laisser faire l’intelligence artificielle. Et pour être encore plus précis dans l’extraction, Lalal.ai lance une nouvelle fonction : l’isolation des tambours, de la basse et du piano.

Le nouveau service en détail

La dernière fonctionnalité proposée par Lalal.ai est l’une des plus attendus par les artistes utilisant cette technique. Elle est d’ailleurs disponible en version gratuite et en version premium, afin que tout le monde puisse en profiter ! Cette nouvelle technologie innovante permet la séparation des tiges de haute qualité… Et ce, pour plusieurs instruments simplement à partir de vidéos ou de chansons. La plupart des logiciels existants ne proposaient pas l’extraction spécifique de la basse, du piano et de la batterie. C’est désormais chose possible grâce à cette nouvelle fonction. Désormais l’interface de Lalai.ai est proposée en plusieurs langues. Le français fait évidemment partie des langues proposées, ce qui facilite encore les choses pour les artistes qui ne sont pas forcément tous anglophones.

Comment utiliser l’outil ?

Pour isoler les instruments cités au-dessus, il vous faudra télécharger votre piste puis cliquer Vocal and Instrumental afin que la liste s’ouvre dans la liste Stem Separation Types. Il faudra ensuite sélectionne l’option « Batterie, Basse ou Piano » dans la liste déroulante. Enfin, il suffira de télécharger le fichier audio ou vidéo des instruments extraits. Vous pourrez toujours modifier vos pistes après avoir téléchargé votre morceau.

Dès que la séparation des stems se termine, vous allez recevoir deux pistes :

La première contiendra uniquement l’instrument que vous aurez choisi d’extraire

La seconde contiendra la totalité du « reste » de la bande son : fonds, voix etc…

En tirant le meilleur parti des réseaux neuronaux supérieurs, l’outil atteint une qualité d’isolement de ces instruments d’une qualité incomparable. Les tiges vocales et instrumentales se trouvent parfaitement séparées et comblent les problèmes de réduction de qualité. Même en cas de séparation des voix et des instruments, vous conservez une qualité exceptionnelle pour chaque instrument extrait.

Quelques informations techniques !

L’absence de coordination des phases de mixage d’entrées et de sortie entraîne des « bruits » qui polluent votre morceau. Pour mesurer la taille des données, on utilise le téraoctet. Mais l’isolation des instruments individuels est beaucoup plus complexe à effectuer qu’une simple séparation instrument / voix. Les données de calcul sont donc plus précises afin que la clarté de l’instrument reste intacte.

Lalal.ai prend en charge la plupart des formats vidéos et vous restitue les morceaux isolés dans le même format. Ainsi si vous importez un fichier AVI, vous aurez donc en fin de traitement deux fichiers AVI, il n’y a donc pas besoin d’outil de conversion, votre format source reste le même à l’arrivée. Et bien évidemment, la qualité des deux fichiers restera intact malgré l’extraction. Lorsque vous utilisez ce service, les manipulations sont fortement réduites, ce qui lui permet d’être accessible même aux plus novices des créateurs musicaux. Pour information, les formats pris en charge par Lalal.ai sont : FLAC, MP3, et WAV pour l’audio et MP4, AVI OU MKV pour la vidéo.

Qui pourrait avoir besoin de Lalal.ai ?

Le principal avantage de ce nouvel outil, c’est qu’il peut être utilisé pour de nombreuses utilisations, même sans connaissance particulière en musique. Mais ce service se destine également à d’autres professionnels ou amateurs et pas forcément des musiciens, DJ ou ingénieurs du son.

Par exemple, vous possédez votre chaîne YouTube et vous voulez calez votre voix sur une bande son déjà existante. C’est parfois plus facile et surtout beaucoup moins onéreux d’intégrer sa voix sur une bande son, que de se payer un big band ! Il faudra tout de même ensuite posséder un logiciel de montage pour synchroniser votre vidéo.

Mais vous pouvez aussi avoir envie d’enregistrer votre voix pour célébrer un mariage, un anniversaire ou rendre hommage à un proche… En chantant vous même une chanson sur la bande instrumentale d’une chanson qui vous tient à coeur. Si à l’inverse vous souhaitez extraire une voix pour l’apposer sur votre création musicale, c’est également possible avec Lalal.ai. Vous allez aussi pouvoir créer des pistes de karaoké, les possibilités sont presque infinies tant la performance de ce service vous permettra toutes les fantaisies.

Lalal.ai combien ça coûte ?

Trois offres sont proposées pour utiliser le service d’isolation de musiques et de voix :

Le pack gratuit qui comprend 10 minutes, la limite de taille de fichier pour le téléchargement de 50MB. Il ne traite que les fichiers audios donc MP3, OGG, WAV et ne propose par le téléchargement rapide.

Un pack Lite proposé à 10$ avec 90 minutes d’utilisation, une taille de fichier de 2Go. Il prend en charge les fichiers audios et vidéos de type MP3, OGG, WAV, FLAC, AVI, MP4, MKV, AIFF, AAC et le téléchargement rapide est inclus

Le pack Plus à 20$ au lieu de 30$ qui propose 300 minutes, 2Go et la prise en charge des mêmes fichiers que le Pack Lite avec bien entendu le téléchargement rapide.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour devenir un pro du mixage et de la création musicale, à vous de jouer !

Article proposé par Lalal.ai