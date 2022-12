Les bienfaits du thé sur la santé

Les vertus du thé dans la prévention de certaines maladies

Les polyphénols contenus dans le thé auraient pour propriété d’agir contre les cellules cancéreuses. Cet effet protecteur sur le cancer de l’œsophage et de l’estomac n’est toutefois pas avéré à 100 %. Cependant la consommation de 3 à 4 tasses de thé vert chaque jour reste bénéfique dans la prévention des maladies cardiovasculaires et la régulation du cholestérol grâce à la présence des flavonoïdes. Quant au diabète de type 2, le thé vert aurait la capacité de réduire l’intensité des pics de glycémie, grâce à l’un de ses composants : l’épigallocatéchine 3 gallate.

Les effets du thé sur la ligne

Outre sa richesse en antioxydants, le thé est également une boisson naturellement diurétique qui possède une action drainante. Ce sont alors les catéchines qui favoriseraient l’élimination des graisses et la perte de poids. Le thé avec ses vertus détoxifiantes est alors un allié de taille pour garder la ligne en toutes saisons.

Attention toutefois à bien l’oxygéner en le servant de sorte à observer des petites bulles d’air à sa surface, afin de le rendre plus digeste.

Les antioxydants en action contre le vieillissement cellulaire

Les radicaux libres sont responsables du stress oxydatif qui entraîne le vieillissement prématuré des cellules. Le thé vert, le thé noir ou encore le thé blanc contiennent de nombreux antioxydants. Les catéchines, les théaflavines et les théarubigines permettent alors de lutter contre les radicaux libres et préserver la vitalité cellulaire plus longtemps.

Le thé au service de l’activité cérébrale

La théine a des effets similaires à la caféine tout en étant moins forte. Ainsi la boisson n’empêche pas de dormir et n’engendre pas de stress, c’est même tout l’inverse. En effet la L-théanine est un acide aminé qui permet à l’organisme d’augmenter le taux de dopamine. Sa richesse en polyphénols en fait également une boisson qui améliore les performances cognitives des seniors et aide à lutter contre la maladie d’Alzheimer.

Comment profiter pleinement des bienfaits du thé sur la santé ?

S’il est admis que le thé possède de nombreuses vertus pour la santé, il est impératif de le consommer de la meilleure des manières pour pouvoir en bénéficier. Les sachets individuels semblent bien pratiques. Mais en plus de générer des déchets, ils peuvent contenir des résidus toxiques. Les théières et sachets lavables permettent quant à eux de consommer du thé en vrac, bien plus savoureux. Il est alors possible de contrôler la provenance du thé, sa qualité et son dosage. Et pour emporter sa boisson préférée partout avec soi il existe également des bouteilles avec infuseur. Grâce à une chambre à infusion amovible fixée au bouchon de la gourde, les saveurs se dispersent dans l’eau mais pas les petits brins de thé.