Pourquoi consulter un sexologue ?

Dans de nombreuses cultures, la consultation d’un sexologue relève d’un sujet tabou. Or, les sexologues sont des professionnels de la santé mentale formés pour aider les individus, les couples ou les familles à résoudre des problèmes liés à la sexualité et aux relations sexuelles. En France, la consultation d’un sexologue peut se révéler impossible pour certains, malgré les problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Et, par peur de la stigmatisation sociale, ou de l’exposition de leurs problèmes à un inconnu, ils restent parfois dans l’impasse, sans solution à ce qui leur empoisonne le quotidien. Saviez-vous qu’il existait désormais un site de téléconsultation en sexologie : Charles.co, une alternative pratique à la consultation en visu avec un spécialiste ? Qui est Charles.co ? Comment ça marche ? Quels sont les motifs d’une consultation en sexologie ? Et, pourquoi a-t-on peur de consulter un sexologue ? On vous explique tout !

Qui est Charles.co et comment fonctionne ce site ?

Charles est le premier site de téléconsultation dédié aux troubles de l’érection et à la sexualité de l’homme. Sur cette plateforme, tous les praticiens sont des sexothérapeutes enregistrés, et en exercice en France. Ils sont tous formés à la télémédecine, et sont donc des professionnels de confiance. Pour prendre un rendez-vous en ligne, il suffit de remplir un petit questionnaire en ligne, en moins de deux minutes et de sélectionner le motif de la téléconsultation. Les motifs de téléconsultation peuvent aborder tous les domaines de la sexologie. Cependant, la plateforme est plutôt axée sur certains troubles masculins :

Les problèmes d’éjaculation prématurée, où quand elle ne se produit pas au moment voulu.

Les problèmes d’érection, que l’on appelle souvent à tort, l’impuissance, un terme peu adéquat qui engendre un sentiment de culpabilité.

La perte d’intérêt ou d’envie pour les relations sexuelles, aussi appelée baisse de la libido.

Tous les autres troubles peuvent être, bien entendu, abordés lors des téléconsultations.

Pourquoi peut-on consulter un sexologue ?

Les motifs évoqués ci-dessus sont les plus fréquents quant aux motifs de consultations. Cependant, il existe de nombreuses autres raisons de solliciter un spécialiste de la question des problèmes sexuels. Ces motifs peuvent être des troubles physiques, comme l’éjaculation précoce ou les troubles de l’érection. Mais, ce peut être aussi à cause d’une incapacité à atteindre l’orgasme, ou d’un dysfonctionnement érectile, une douleur pendant les rapports sexuels, etc. Le sexologue est aussi un thérapeute qui peut mentalement aider, les personnes qui souffrent de problèmes relationnels dans leurs couples, en les aidant à communiquer avec leurs partenaires.

Ces professionnels sont également les plus à même de répondre à ceux qui se questionnent sur leur orientation sexuelle, qui craignent de l’assumer, ou de la révéler à leurs proches. Enfin, et il est important de le savoir, le sexologue peut être un allié de choix pour ceux qui ont conscience d’avoir un problème de comportement sexuel. C’est le cas de personnes qui peuvent se sentir attirées par les enfants, consommateurs d’images ou de vidéos pédopornographiques. Ils aident aussi ceux qui peuvent avoir des comportements sexuels violents, une addiction sexuelle ou des tendances déviantes : zoophilie, paraphilie, etc. La zoophilie étant l’attirance pour les animaux, et la paraphilie, celle pour les objets inanimés, les enfants ou des adultes non consentants, les personnes âgées, handicapées, etc. Ou encore impliquant la souffrance ou l’humiliation de soi-même ou de son partenaire.

Pourquoi a-t-on peur de consulter un sexologue ?

Plusieurs raisons sont avancées sur la « peur » de consulter un sexologue. La sexualité est souvent considérée comme un sujet tabou, les personnes peuvent alors craindre d’être vus, puis jugés ou critiqués sur le fait qu’ils consultent un sexologue. Ceux qui rencontrent des problèmes sexuels peuvent aussi se sentir honteux ou coupables de leur situation, c’est, par exemple, le cas, d’une orientation sexuelle différente de l’hétérosexualité, qui encore la « norme » dans de nombreux pays du monde. Mais, ce peut être aussi des problèmes liés à une addiction au sexe entre autres. Et, puis, il y a aussi la peur de l’inconnu, car le métier de sexologue n’est pas très répandu, et les idées reçues sur ces professionnels ont parfois la dent dure. Enfin, certaines personnes peuvent aussi craindre la réaction de leur partenaire en cas de consultation. Pourtant, consulter un sexologue peut être une étape cruciale pour résoudre des problèmes d’ordre sexuel, qui interagissent sur la santé mentale. En choisissant la téléconsultation, les barrières tombent, et le patient franchit plus facilement le pas.