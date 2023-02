L’invention d’une « bouche à embrasser » connectée et en silicone, pour se bécoter à distance…

Certains couples choisissent parfois de vivre ensemble, mais à distance, tandis que d’autres se voient séparés par de nombreux kilomètres par obligation professionnelle. La relation entre les deux personnes n’en est souvent pas moins forte, et leur vie quotidienne est seulement différente des couples qui vivent de manière traditionnelle. Pour ces couples à distance, les appels vidéo sont fréquemment le seul lien qui les rapproche lorsqu’ils sont loin. À l’évidence, le contact physique ne peut donc pas rythmer leurs journées ni leurs soirées. Pour tenter de « régler » cette petite déconvenue, une étrange invention, brevetée par l’Institut professionnel de technologie mécatronique de Changzhou (Chine), a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Cette invention est une étrange machine dotée de lèvres en silicone chaudes et mobiles ! Un drôle d’appareils à baisers ! Découverte.

Quelle est cette invention ?

Les inventeurs de cette drôle de bouche annonce qu’il sera le nouveau moyen de permettre aux couples à distance de partager une « véritable » intimité physique. Utile ou pas, on vous laissera juger, mais ce qui est certain, c’est qu’il fait un buzz monumental sur les réseaux sociaux. La bouche à baisers serait équipée de capteurs de pression et d’actionneurs qui imiterait un véritable baiser. Elle reproduirait la pression, le mouvement et la température des lèvres de l’utilisateur. Celui qui enverra un baiser peut aussi transmettre le son émis à distance. Un bisou bruyant, chaud et humide qui ressemble donc à un vrai baiser, mais délivré par une machine.

Une invention controversée

Ne cherchons peut-être pas le « côté utile » de la chose, restons plutôt sur une invention que certains trouvent amusante et que d’autres qualifient de vulgaire et effrayante. Avouons que cette drôle de bouche aux lèvres proéminentes est assez déconcertante. Certains internautes vont plus loin, s’inquiétant du fait que des mineurs puissent acheter cette bouche et l’utiliser. Reconnaissons que cette bouche en silicone n’inspire pas confiance. Aussi, l’on se demande s’il est réellement utile aux couples séparés par la distance. La vie à distance ne nécessite pas forcément de contact physique fréquent. Les couples qui choisissent ce mode de vie sont de plus en plus nombreux. Ils expliquent qu’ils réservent ces contacts à leurs retrouvailles et qu’il ne leur manque pas outre mesure puisqu’ils les savent impossibles à distance.

Comment ça marche ?

Pour envoyer un bisou à leur partenaire, les utilisateurs utilisent une application via leur Smartphone. La bouche doit être reliée sur le port de charge de ce dernier. Une fois associés, les deux partenaires doivent lancer un appel vidéo pour se transmettre des répliques de leurs baisers. « À l’université, j’étais dans une relation à distance avec ma petite amie, nous n’avions donc de contact que par téléphone. C’est de là qu’est née l’inspiration de ce dispositif » a déclaré Jiang Zhongli, l’inventeur principal du concept, dans une interview accordée au journal d’État chinois, le Global Times. En 2019, l’inventeur avait déposé une demande de brevet. Cette dernière ayant pris fin en janvier, il espère qu’un designer « un peu fou » pourrait perfectionner le design et développer sa machine. Si les baisers à distance vous branchent, la bouche à baisers chinoise vous tend les lèvres !