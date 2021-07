Les hommes n’écoutent pas leurs femmes, sauf si elles parlent de sport ou de sexe affirme cette étude

Autant vous prévenir tout de suite ! Cet article ne ramènera pas la paix dans les ménages, et messieurs vous risquez [encore] d’en prendre pour votre garde… Quand votre épouse vous dit que vous ne l’écoutez pas, ou que vous entendez ce que vous voulez, vous avez tendance à ne pas la croire… Inconscient ou typiquement masculin, nous vous laisserons juges…

Cependant une étude scientifique vient donner raison aux femmes qui pensent que leurs hommes sont plus prompts à parler foot avec les potes que ménage avec leurs femmes ! De là à dire que les clichés ont la dent dure, il n’y a qu’un pas. Mais avouez que, souvent vous ne faites pas beaucoup d’effort pour écouter ce que l’on vous dit !

Mais quelle est donc cette étude… à charges ?

Selon une étude demandée par le site de paris sportif Ladbrokes et relayée par le site dailymail, un homme lâcherait la discussion au bout de 6 minutes avec son conjoint… En revanche il serait capable de tenir 15 minutes concentré, quand il parlerait de sport avec ses amis ! Attention messieurs, 55 % des femmes interrogées avouent tester leurs époux pour voir s’ils les écoutent ! Des petits tests anodins, juste pour voir si vous l’écoutez…

Les résultats de l’étude menée sur 2000 personnes montrent aussi que les femmes ont une plus grande capacité d’écoute que les hommes… Euh… Pas besoin d’étude pour cela, il suffit de vivre avec un homme qui entend mieux quand on lui dit viens prendre l’apéro que vas passer l’aspiro… Pourtant à l’écoute, c’est presque le même son ? Pensez-vous que l’on fasse partie de celles qui testent ? En tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal !!! Les femmes ont montré également qu’elles semblaient plus intéressées à écouter leur conjoint… C’est évidemment au conditionnel, elles peuvent aussi être de meilleures comédiennes !

Les hommes reconnaissent leurs défauts mais pas tous !

Sur la totalité des hommes qui n’écoutent pas leurs femmes, seule la moitié d’entre eux, avoue ne pas écouter ce qu’elles leur disent ! Ils ne sont pas de bons auditeurs sauf s’il s’agit d’un sujet qui les passionne (sport, cinéma… Ou vie sexuelle) ! Les clichés toujours les clichés ! Mais sont-ce vraiment des clichés en fait ?

Et le pire moment pour parler à un homme serait quand il regarde un film, un match de foot, le Tour de France, ou qu’il joue à un jeu vidéo… On évite aussi quand il rentre du boulot et avant qu’il ne parte travailler… Et surtout on ne lui parle pas de personnes qu’il ne connaît pas, de collègues de travail, d’émissions de téléréalité ou de relations des autres : il s’en contrefout ! Idem pour l’horoscope, les régimes alimentaires ou la dernière vidéo Facebook.

Si vous voulez intéresser votre homme, il ne vous reste plus qu’à suivre le mercato du football estival… De vous informer sur les dernières tendances automobiles… Si vous lui dites : tiens M’Bappe veut quitter le PSG ou Deschamps est reconduit jusqu’à la Coupe du Monde, peut-être qu’il vous écoutera ! Mais franchement mesdames ! Quand il vous parle de ses collègues, de son boulot ou du changement du moteur d’essuie-glace de la voiture de Jean-Pierre ! Est ce que vous l’écoutez vraiment ?