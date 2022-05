Des chercheurs inventent un dispositif pour envoyer des câlins à distance “palpables”

Avant le 13 mars 2020, on s’embrassait, on se câlinait entre amis, on se prenait dans les bras… La chaleur humaine était de mise dans les fêtes familiales ou amicales. Après cette date, les rencontres sont devenues froides avec un check du pied, du coude ou de la main, des masques sur nos visages, du gel hydroalcoolique sur nos mains, etc. Une période compliquée de ce côté-là, pour nous, européens de l’Ouest qui avons la réputation d’être très tactiles ! Eh oui, les câlins entre amis, les bisous et les tapes dans le dos font, pour la plupart, partie du passé… Et pour certains, les câlins commencent à manquer ! Cela a donné une idée à des chercheurs de Stanford : un procédé qui permet d’envoyer des câlins virtuels et de les ressentir… Présentation de cette étrange invention.

Des calins différents

L’invention de l’équipe de chercheurs menée par la scientifique Millie Salvato espère apporter du réconfort à tous ceux qui en ont besoin par un câlin virtuel… Et ce câlin envoyé devrait être ressenti par le destinataire grâce à une manchette fixée sur son poignet. C’est en constatant que de nombreuses personnes souffraient d’isolement à la suite des différentes périodes de confinement que les scientifiques ont eu l’idée de cette étrange invention. La crise sanitaire a laissé des traces psychologiques puisque selon un rapport du CREDOC, en 2021, un quart des Français était socialement isolé et en souffrance !

Apparemment, ça fait du bien !

Les chercheurs de l’Université de Stanford, ont donc imaginé un procédé qui permet d’envoyer un câlin virtuel à un ami par exemple. L’ami en question s’équipe alors d’une manchette spéciale qui lui permet de ressentir « physiquement » le câlin envoyé ! Pour l’auteure principale de cette étude, cela ne remplace pas la chaleur humaine évidemment car cela ne ressemble pas vraiment à un câlin, mais ce n’est pas non plus une simple pression. En tout cas, elle est catégorique, ce câlin virtuel « fait du bien » !

Comment fonctionne cette machine ?

Les chercheurs ont recensé 661 manières de toucher quelqu’un… Ils ont retranscrit ces préhensions à travers 8 disques placés dans le bracelet de la manchette. Pour matérialiser les émotions, lorsqu’un câlin est envoyé, les disques vibrent et produisent des pressions sur le bras. Les enchaînements correspondent alors aux six émotions recensées : l’amour, la tristesse, le besoin d’attention, la gratitude, la sérénité et le bonheur !

Quel est le but de cette invention ?

Les chercheurs admettent évidemment qu’un câlin virtuel ne remplacera jamais une étreinte physique. Mais l’objectif est de transformer des interactions virtuelles en sensations ressenties. Par exemple, si vous envoyez « Je t’aime » à celui qui porte la manchette, l’application basée sur l’IA reconnaît alors l’amour et le bonheur. La manchette va alors reproduire sur le poignet ce qui correspond à un câlin d’amour ! Testée sur quelques volontaires, ils reconnaissent pour 45% d’entre eux, que l’émotion transmise est bien retranscrite par la manchette. Les chercheurs précisent que l’invention ne permet pas de retranscrire des pensées ou des messages haineux ou violents ! Les chercheurs envisagent désormais de traduire des phrases plus longues comme « je t’envoie un câlin » et essaie de se rapprocher au maximum du câlin humain. On vous laissera juger de l’utilité de cette invention…