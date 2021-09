48% des hommes interrogés seraient prêts à faire l’amour avec un robot et vous ?

Comment les citoyens perçoivent-ils l’Intelligence Artificielle ? C’était l’objet d’une enquête de l’entreprise Tidio, spécialisée dans la relation client. 1200 personnes ont répondu à cette enquête et l’analyse des résultats a réservé quelques surprises.

On sait que l’Intelligence Artificielle s’infiltre partout dans notre quotidien. Si, elle peut être d’une grande aide dans le domaine médical par exemple, elle peut aussi faire peur à certains. En effet, en automatisant tout ce qui peut l’être, certains craignent que l’Intelligence Artificielle devienne « voleuse » d’emploi… Mais le plus étonnant des résultats serait peut-être de savoir que parmi les 1200 personnes interrogées, 40% sont prêtes à copuler avec un robot ! On vous explique tout !

L’Intelligence Artificielle passée au crible !

Tidio a pour slogan « une meilleure façon de communiquer avec les clients » … Ils ont donc proposé à 1200 personnes de répondre à une enquête intitulée « L’IA prendra-t-elle votre travail ? Peur de l’IA et tendances de l’IA pour 2021 ». Les premiers résultats montrent que 69% des diplômés de l’enseignement supérieur estiment que l’Intelligence Artificielle pourrait leur prendre leur emploi… Ou rendent leurs postes inutiles.

Pour cette enquête, un doute subsiste quant aux emplois des personnes interrogées, car 45% des personnes ont une vision positive de l’Intelligence Artificielle… Or, les emplois de caissiers, chauffeurs ou traducteurs sont les plus menacés par l’Intelligence Artificielle. On suppose donc que ces professions n’ont pas été majoritaire dans le groupe de l’étude.

40% prêts à faire l’amour avec un robot ?

C’est peut-être le plus étonnant des résultats de cette enquête ! En effet, 48% des hommes interrogés seraient prêts à avoir un rapport intime avec un robot…. Et ils sont même 43% à estimer pouvoir tomber amoureux d’un robot… Nous n’avons pas les chiffres précis concernant les femmes, mais il semblerait qu’elles soient beaucoup moins promptes à avoir une relation avec un robot et on peut très bien le comprendre !

Si l’on analyse un peu ce résultat, il semblerait donc que la fonction reproductive ne soit plus une fin en soi !!! Concrètement 48% des hommes sont prêts au « coup d’un soir » avec un robot ! Désolant ou pas, on vous laissera juger vous-même ! En tout cas, les robots humanoïdes semblent avoir un bel avenir !

Quelques autres chiffres

Difficile de dire si les robots peuvent avoir des droits… Car finalement, ils ne sont que des robots, corvéables à merci ! Toujours est-il que les droits des robots n’interpellent que 3% des personnes interrogées… Dans l’esprit des gens, un robot reste un robot et n’a donc pas besoin de repos ou de pause… Juste peut-être pour recharger ses batteries ?

Concernant les transports, 60% des personnes seraient prêts à monter dans un taxi autonome en cas de trafic intense : les chauffeurs de taxi peuvent donc craindre l’Intelligence Artificielle apparemment ! Enfin, ils seraient 57% à faire assez confiance à l’Intelligence Artificielle pour gérer le trafic aérien !

Cette étude nous laisse perplexe à l’heure où des secteurs comme le BTP ou la restauration manquent cruellement de main d’œuvre ! L’Intelligence Artificielle menace-t-elle de gonfler encore un peu plus les chiffres du chômage dans les pays industrialisés ? De faire disparaître les caissiers avec des caisses automatisées qui poussent comme des champignons ? Qui vivra verra !

Quand la machine apprend: La révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond Le Cun, Yann (Author) Meilleure Vente n° 1