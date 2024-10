Tesla est accusé d’avoir « triché » sur les performances réelles de ses robots autonomes Optimus

Elon Musk a évoqué le projet Optimus pour la première fois en 2021. Le premier prototype du robot humanoïde a été présenté au public en septembre 2022 lors de la Tesla AI Day 2022. La firme espère lancer la production de masse de l’appareil d’ici à quelques années. Pour rappel, la version finale d’Optimus devrait mesurer un peu plus de 1,7 m et peser une cinquantaine de kilos. Elle est censée pouvoir soulever jusqu’à 20 kg et atteindre une vitesse maximale de 8 km/h. D’une manière générale, on s’attend à ce que le robot autonome soit capable d’exécuter des tâches complexes, et ce, avec une certaine agilité.

Des clips plus intéressants les uns que les autres

Ces derniers temps, Tesla avait pris l’habitude de diffuser des vidéos dévoilant les dernières avancées qu’elle a accomplies dans le cadre du projet Optimus. De nombreuses séquences montrant les capacités de plus en plus spectaculaires du robot circulent ainsi sur les réseaux sociaux. Comme le rapporte cependant notre source, la firme accélère volontairement la vitesse des vidéos afin de rendre son prototype plus performant, c’est-à-dire capable de marcher plus vite et d’exécuter des tâches plus rapidement. Dans un clip diffusé il y a quelques mois, on pouvait par exemple, voir l’humanoïde en action dans une usine du groupe, ramassant des boîtes et montant rapidement un escalier.

Une vidéo pour admirer les performances réelles

En janvier dernier, l’entreprise américaine a même mis en ligne une vidéo dans laquelle on pouvait voir Optimus plier minutieusement une chemise sur une table. Mais peu après, Elon Musk a admis qu’il était téléopéré par un ingénieur humain qui se trouvait à proximité. Face à ces publications pour les moins intrigantes, Matt Novak a ralenti les dernières images d’Optimus et posté sur YouTube une vidéo montrant le robot en action à vitesse réelle. La séquence qui dure environ 20 secondes met en évidence le temps qu’il faut réellement à l’humanoïde pour déplacer un plateau rempli de piles d’un point A à un point B.

Bientôt produit en quantité limitée ?

Comme l’explique le journaliste de Gizmodo, il a dû ralentir la vidéo de deux fois pour admirer la vitesse réelle du robot. À ce propos, il faut dire qu’Optimus est en mesure de faire un assez bon travail, puisque malgré le ralentissement, il bougeait de manière plutôt correcte. Reste à savoir pourquoi Tesla aime augmenter la vitesse des vidéos de présentation de son produit, d’autant plus que l’accélération peut être de deux fois, huit fois et même parfois dix fois.

Quoi qu’il en soit, le géant américain prévoit de produire la machine en faible quantité l’année prochaine pour répondre à ses propres besoins dans ses usines. Le lancement commercial pourrait quant à lui avoir lieu en 2026. Que pensez-vous de ces vidéos accélérées de la part de Tesla à propos de son robot humanoïde ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .