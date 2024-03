Vous ne verrez rien de plus impressionnant aujourd’hui que ce robot humanoïde interagissant avec un humain

La start-up américaine Figure développe un robot censé se substituer un jour aux humains dans la réalisation de tâches jugées dangereuses et indésirables. En févier dernier, l’entreprise fondée par Brett Adcock a officialisé son partenariat avec OpenAI. L’annonce de cette collaboration est intervenue juste après que l’humanoïde ait été aperçu dans un entrepôt en train d’effectuer des tâches plus ou moins complexes. Il n’aura fallu que quelques semaines après la signature de l’accord avec l’éditeur ChatGPT pour que nous ayons un avant-goût de ce que les deux entreprises sont capables de faire en unissant leurs forces.

Des capacités impressionnantes et troublantes

Dans une vidéo mise en ligne il y a quelques jours par l’entreprise de Brett Adcock, on peut voir le prototype Figure 01 comprendre et répondre aux commandes vocales. De plus, il est en mesure de reconnaitre les objets qui se trouvent dans son champ de vision. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les capacités actuelles du robot sont déjà aussi intrigantes que légèrement inquiétantes. Effectivement, le partenariat avec OpenAI permet à Figure d’exploiter la puissance de ChatGPT pour améliorer les compétences de perception, de raisonnement et d’interaction de sa création. Dans la démo, l’humanoïde donne même une pomme à la personne avec qui il entretient une conversation.

Le fruit de l’apprentissage automatique

Ce qui est impressionnant, c’est que Figure 01 parvient à comprendre les instructions données par l’utilisateur humain sans que ce dernier ait à spécifier quoi que ce soit. Le robot explique également dans la courte séquence la logique du choix de la pomme rouge lorsque l’individu lui a demandé quelque chose à manger, le tout avec un ton plutôt naturel. « C’était le seul article comestible que je pouvais vous fournir », a-t-il laissé entendre. Plus intrigant encore, il est capable de ranger la vaisselle et nettoyer la table. Selon Figure, les performances vues dans la vidéo sont réelles. Les réactions en temps réel du robot seraient ainsi le fruit de l’apprentissage automatique.

La commercialisation pour bientôt ?

Il faut savoir qu’en plus de profiter de la puissance de ChatGPT, la machine de Figure est équipée de caméras qui transmettent les données visuelles à un puissant modèle de traitement développé lui aussi par OpenAI. Ses réseaux neuronaux traitent ensuite les informations pour lui permettre de déterminer la nature des objets présents dans son champ de vision. Bien que nous ignorions encore quand l’humanoïde sera disponible, le partenariat avec l’éditeur de ChatGPT permettra sans aucun doute à son créateur d’accélérer son déploiement commercial. À ce propos, sachez que BMW a déjà manifesté un vif intérêt pour le produit. La firme allemande prévoit notamment de l’introduire dans ses lignes de production. Plus d’infos : figure.ai. Que pensez-vous de cette innovation ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .