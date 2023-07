Le rappeur Lorenzo et Dorcel inventent le Sexobeat, un dispositif masculin pour « vibrer au son de la musique »

Lorenzo, ce pseudonyme, parlera sans doute aux plus jeunes de nos lecteurs, un peu moins à ceux qui frisent la quarantaine, voire la cinquantaine, à moins d’être fan de rap. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Lorenzo est un rappeur français très en vogue actuellement. Sous ce pseudonyme se cache Jérémie Serrandour, natif de Brest. Lors de sa première mixtape en 2016, il se proclame « empereur du sale ». Cela promet ! Si nous vous parlons de Lorenzo, c’est parce qu’il a décidé de devenir inventeur, en s’associant avec un « grand nom » du monde des produits exclusivement réservés aux adultes : Dorcel. Son invention : le Sexobeat, une innovation audacieuse qui allie musique et plaisir, offrant ainsi une expérience unique aux utilisateurs. Présentation.

Comment lui est venue cette idée ?

L’idée de cette invention est née d’une quête personnelle de Lorenzo pour trouver une idée novatrice qui pourrait changer la vie des gens. Il raconte, sur le site Hip Hop Corner, avoir mis son vécu, ses expériences et sa détermination dans ce projet, dépassant ses propres limites pour créer quelque chose d’exceptionnel. Dans une mise en scène plutôt réussie, Lorenzo se présente comme un présentateur dans les couloirs d’un bureau, mettant en avant l’objet révolutionnaire qu’il a conçu. Il explique que le Sexobeat n’est pas simplement une invention ordinaire, mais plutôt une nouvelle perspective sur le monde. Il se dit fier d’avoir combiné le meilleur de la musique et du plaisir pour donner naissance à cet objet unique en son genre.

Quels sont les avantages avancés par Lorenzo pour le Sexobeat ?

Le rappeur français évoque ensuite les avantages du Sexobeat, invitant les utilisateurs à connecter leurs musiques préférées pour vibrer au rythme du son. Ainsi, il promet une expérience musicale totalement inédite et immersive, où la musique prend une toute nouvelle dimension. Le Sexobeat est une combinaison ingénieuse d’une boîte à musique utilisant la technologie Bluetooth pour se connecter à des appareils et à un jouet pour adulte offrant plus de 10 modes de vibrations différents. Cette fusion inattendue entre la musique et le plaisir ouvre de nouvelles perspectives d’expériences et de sensations. En se lançant dans cette aventure entrepreneuriale et en créant un produit aussi audacieux que le Sexobeat, Lorenzo démontre une fois de plus sa détermination à explorer de nouveaux horizons et à élargir ses activités au-delà de la musique. Sa capacité à innover et à saisir des opportunités hors du commun confirme qu’il est bien plus qu’un simple rappeur, mais un véritable visionnaire dans le monde des affaires.

Un partenariat original et inattendu

Le partenariat entre Lorenzo et Dorcel est à l’image de l’originalité de ce produit révolutionnaire. Le nom du rappeur français et celui de la marque sont explicitement affichés sur l’objet, marquant ainsi cette collaboration hors du commun. Pour Lorenzo, cette association avec une marque prestigieuse comme Dorcel renforce sa crédibilité en tant qu’entrepreneur et souligne son sens aigu des affaires. Le Sexobeat sera disponible à l’achat sur le Dorcel Store ainsi que dans plus de 16 magasins Dorcel. Ce produit innovant, à la fois agréable, écoutable et iconique, promet de séduire un large public en quête de nouvelles sensations et de plaisirs inédits. Le Sexobeat s’annonce comme une révolution dans l’industrie des objets connectés et c’est un nouvel exemple du génie créatif de Lorenzo. Plus d’infos : dorcelstore.com