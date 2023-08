Quel est le meilleur site de rencontre sérieux ?

Les plus anciens de nos lecteurs se souviendront des bals du samedi soir, puis des boîtes de nuit, où l’on espérait secrètement rencontrer nos âmes sœurs. Il y a vingt, trente ou quarante ans, les seules manières de rencontrer l’amour ou l’amitié, étaient de sortir et de se rencontrer physiquement. Pour celles et ceux, qui cherchaient à se caser ou à se recaser, il existait des agences matrimoniales. Il fallait payer parfois très cher, pour être mis en relation avec d’autres personnes. L’arrivée d’Internet en 1995 a complétement bouleversé nos vies et apporter une autre manière de faire des rencontres. Le premier site de rencontres fut Match.com en 1995, aux États-Unis. Depuis cette date, plus de 2 000 sites de rencontres ont fleuri sur le net. Mais, comment reconnaître les sites de rencontres sérieux ?

Comment sélectionner le site de rencontres qui vous convient le mieux ?

Devant la multitude de sites de rencontres que l’on trouve sur Internet, il est parfois difficile de s’y retrouver. Certains sont destinés à une orientation sexuelle particulière, d’autres aux jeunes, d’autres encore aux personnes âgées. Il existe même des sites avec lesquels l’on peut rencontrer des personnes partageant une même passion comme les voyages, la moto, ou encore les arts plastiques. Par conséquent, si vous avez plus de quarante ans, vous éviterez évidemment les sites de rencontres pour les plus jeunes. Ces conseils rencontres en ligne sont aussi valables par rapport à votre appartenance religieuse, votre origine ethnique, ou encore vos relations avec les animaux, etc. Tous les critères sont envisageables, la seule règle est de choisir le bon site et surtout de ne jamais mentir sur votre profil. Si vous faites partie de la gent féminine, sachez que certains sites interdisent aux hommes de faire le premier pas. Une manière intelligente de limiter les tentatives de harcèlement qui se pratiquent malheureusement souvent par les hommes envers les femmes.

Que choisir entre les sites de rencontres rapides, et ceux plus aboutis ?

Concernant les critères de « rapidité », là encore, vous avez le choix entre les sites de rencontres qui ne vous demandent que quelques renseignements et ceux pour lesquels vous aurez à remplir un long questionnaire. Deux poids, deux mesures, mais tout va dépendre de l’envie que vous avez de rencontrer une personne rapidement, ou de prendre votre temps. Ainsi, sur les sites dits de rencontre rapide, vous aurez à remplir votre pseudo, votre âge, votre région géographique, et éventuellement vos centres d’intérêt. Cela suffira à vous proposer des profils, géographiquement proches, qui correspondent éventuellement à vos attentes. Si, en revanche, vous êtes du genre à vouloir prendre votre temps, vous trouverez aussi des sites, qui vous demanderont de remplir un questionnaire. Ce dernier se destine à produire un profil psychologique, qui, une fois dans la base de données du site de rencontres, matchera ou pas, avec d’autres profils déjà inscrits.

Quels sont les conseils à appliquer lors de votre inscription sur un site de rencontres ?

Comme nous vous l’avons dit précédemment, la première des choses à ne PAS faire est de mentir sur votre profil. La déconvenue serait de mise, lors d’une rencontre physique, si vous prétendez être une autre personne que la vôtre. Pensez à mettre plusieurs photos, mais évitez évidemment les poses suggestives, ou photos provocantes, à moins que vous soyez sur des sites de rencontres spécialisés, puisqu’ils existent aussi dans ce domaine. Lorsque vous êtes contactés, soyez prudents et ne donnez jamais votre numéro de téléphone ou votre mail lors d’un premier contact. Prenez le temps d’échanger quelques semaines, voire quelques mois avec votre promise ou promis ! Soyez également prudent, car les tentatives d’escroquerie existent, supprimez immédiatement un profil qui vous demanderait de l’argent, des photos compromettantes. Malheureusement, les tentatives d’escroquerie ou de harcèlement sont aussi présentes sur ces sites de rencontres.

Enfin, si les échanges sur les messageries des sites aboutissent sur un premier rendez-vous physique, prenez toujours la précaution de fixer ce dernier dans un lieu public, et de préférence très fréquenté. Les endroits plus intimistes viendront ensuite, mais ne surtout jamais donner rendez-vous chez soi, ou chez la personne rencontrée. Prudence toujours, vous ne savez jamais à l’avance, qui vous allez vraiment rencontrer. Le dernier conseil serait de limiter votre « consommation de sites de rencontres » et d’éviter l’addiction. Comme tous sites internet, les sites de rencontres peuvent devenir addictifs, et provoquer une dépendance, ou de multiples contacts et rendez-vous que vous ne pourriez pas honorer.

Quels sont les critères d’un bon site de rencontres en ligne ?

Avec une offre si diversifiée de sites de rencontres en ligne, il peut être difficile de choisir le meilleur. Voici quelques conseils à suivre pour rencontrer une personne en toute confiance, sur un site de rencontres digne de ce nom. Pour commencer, l’inscription et la création de compte doivent être le plus simple possible, et les tarifs doivent explicitement être affichés. Un bon site de rencontres doit protéger la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs et mettre en place des mesures de sécurité contre les activités frauduleuses et les escroqueries en ligne. Les politiques de confidentialité et les conditions d’utilisation doivent réellement être énoncées pour rassurer les membres quant à la protection de leurs données. Il doit également offrir une variété d’options de communication, telles que des messageries instantanées, des chats vidéo et des fonctionnalités de flirt, pour faciliter les échanges entre les membres et renforcer les connexions.

Que faut-il savoir de plus quant aux critères de sélection d’un site de rencontres en ligne ?

Avant de vous inscrire, pensez à jauger du nombre d’inscrits sur le site, plus la communauté est importante, plus les profils sont diversifiés, et plus vous aurez de chance de matcher avec un ou plusieurs autres profils. Pensez aussi à vérifier les options de filtrage, par lesquels vous aurez la possibilité de sélectionner les profils vous correspondant. Par exemple, vous aurez peut-être envie de rencontrer des amoureux de la nature ou des animaux. Les centres d’intérêt que l’on peut sélectionner sont souvent propices à des rencontres.

Si, par exemple, vous aimez la ville, évitez les rencontres avec des personnes amoureuses de la campagne et détestant votre milieu préféré ! Enfin, un bon site de rencontres en ligne doit être accessible via des applications mobiles conviviales pour permettre aux utilisateurs de rester connectés et de gérer leurs interactions en déplacement. Vous savez désormais tout ou presque pour rencontrer votre âme sœur ou votre futur compagnon de voyage sur un site de rencontres en ligne. Gardez toujours en mémoire qu’il faut être prudent quel que soit le profil face à vous, et même si ce profil vous promet monts et merveilles !