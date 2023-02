Lioness : elle invente un jeu-vidéo piloté par un vibromasseur intelligent

Le vibromasseur, dans l’inconscient de toutes et de tous, est un petit objet qui s’utilise pour des plaisirs solitaires ou pour quelques jeux coquins. Avec l’arrivée de la Saint-Valentin, les ventes pourraient d’ailleurs exploser, car c’est un objet que l’on offre volontiers à sa partenaire. En octobre 2019, la roboticienne et ingénieure en logiciel Allison Liemhetcharat annonçait l’invention d’un jeu baptisé « You Are What You Eat », qui utilise le vibromasseur intelligent Lioness comme manette de jeu. Lioness est un vibromasseur plus médical que coquin, qui permet d’aider les femmes à renforcer leur plancher pelvien, un groupe de muscles qui se situe à la base du bassin. Il peut également mesurer la température corporelle et fonctionne grâce à l’Intelligence Artificielle. Transformer un vibromasseur en « jeu-vidéo », c’est la drôle d’invention d’Allison Liemhetcharat. Découverte.

You Are What You Eat, qu’est-ce que c’est ?

Le jeu inventé est ce que l’on appelle un jeu « sans fin », puisqu’il n’y a pas de victoire à la clé. Il consiste simplement, pour le personnage qui ressemble à un Kirby rose, à courir pour attraper des objets. À l’image de Mario Bros, le petit personnage doit donc manger le plus de créatures possibles pour grandir et ne pas mourir. Attention, certaines créatures ne sont pas comestibles et vous risquez l’intoxication alimentaire !

Comment ça marche ?

Le jeu est en fait une application disponible sur Google Play et iOs, se connectant au vibromasseur intelligent Lioness. Pour jouer, il va falloir utiliser la boule de métal du vibromasseur en pressant la tête de l’engin, une fois pour sauter et deux fois pour voler. À chaque capture de créature, le Lioness vibrera, attestant que vous avez attrapé de quoi vous nourrir. L’inventrice a eu cette idée, alors qu’elle travaillait avec son épouse et leur fille sur un jeu en monde ouvert. Un jeu ambitieux, qu’elles n’avaient pas les moyens de développer. S’inspirant du jeu NinJump, elles ont imaginé ce jeu sans fin, avec un vibromasseur pour contrôleur.

Elles ont choisi le Lioness, car il est présenté comme un « vibromasseur intelligent avec IA et biofeedback » et en ont acheté un exemplaire. Lioness est un vibromasseur connecté qui permet d’obtenir des données biomédicales. Il dispose aussi d’un mode Live View qui permet de voir, en direct, les retours des capteurs. Allison avait aussi remarqué quelques publicités pour une application baptisée Perifit, qui utilise des jeux pour renforcer votre plancher pelvien. Elle a donc décidé de joindre l’utile à l’agréable et contacté le fabricant du Lioness pour parler de son invention. La réponse de James Wang, le CTO et co-fondateur de Lioness, ne s’est pas fait attendre longtemps : feu vert pour le premier jeu vidéo piloté par un vibromasseur.

Un jeu étrange qui fait un carton…

Si vous êtes en possession du vibromasseur Lioness, il vous suffit donc de télécharger l’application, puis de connecter votre smartphone à l’appareil. Installez-vous ensuite confortablement et pilotez votre petit personnage en pressant la boule métallique. Une étrange manette de jeu tout de même, non ? Elle n’est évidemment pas à mettre entre toutes les mains, au risque de recevoir des questions dérangeantes telles que « Maman, à quoi ça sert le truc violet que tu as entre les mains » ? Un jeu enfantin, mais qui se jouera probablement entre adultes consentants. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, le Lioness est disponible ici : Lioness.io.