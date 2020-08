Non ! La « brosse vaginale » Blossom Brush n’est vraiment pas une bonne idée…

Quand on est une femme, c’est ainsi, nous avons nos règles… Ce n’est pas un choix, c’est ainsi que la Nature en a décidé… Aujourd’hui, il existe pléthore de protections hygiéniques, coupes menstruelles ou tampons sensés nous aider à les vivre mieux ! Estimons notre chance de pouvoir nous protéger comme nous le souhaitons comparé à nos ancêtres féminines !

Une entreprise américaine vient de lancer une brosse vaginale : la Blossom Brush ! Allez, appelons un chat, un chat, c’est une sorte de vibromasseur qui ne vibre pas… Mais « qui nettoie » l’intérieur du vagin… Au secours ! Fuyez !

Cette Blossom Brush est semble-t-il écologique et permettrait de nettoyer les « résidus de sang » pendant les règles. Elle serait également écologique car elle permettrait d’utiliser moins de protection pendant un cycle. Selon les inventeurs elle serait révolutionnaire et conçue en collaboration avec un gynécologue !

Pourtant cette Blossom Brush fait un tollé sur les réseaux sociaux ! Les hashtags #lacheznouslevagin ou encore #foutez-nouslapaixavecnotrevagin, fleurissent un peu partout… De nombreux gynécologues s’insurgent contre cet objet absolument inutile !!! Ils rappellent que les règles sont naturelles et que le corps féminin est plutôt bien fait ! En effet, le vagin est un organe auto-nettoyant !

Jennifer Gunter, gynécologue américaine suivie par plus de 300 000 personnes sur Twitter (@DrJenGunter) se fâche. « Il semble que chaque jour, une personne propose un nouveau produit de nettoyage vaginal totalement inutile, mais nocif, commercialisé comme une avancée »

Every day it seems as if someone comes up with a new and thoroughly unnecessary, yet harmful vaginal cleaning product marketed as empowerment. I present to you today’s entry: pic.twitter.com/0onrVLc9mv

— Jennifer Gunter (@DrJenGunter) July 17, 2020