Vente Flash : de la taille d’un Smartphone, cette batterie de secours avec panneaux solaires intégrés est à -20%

A ADDTOP a fait l’engagement de ne fournir que des produits utiles et fiables aux consommateurs (batteries externes, chargeurs, imprimantes…). Occupant une place importante sur le marché de l’électronique, cette marque est visible dans plus de cinquante pays. Elle compte plus de dix millions d’utilisateurs aujourd’hui. En développant son chargeur solaire portable de 25 000 mAh, elle innove le monde de la recharge. Cette technologie offre à ses usagers la possibilité de maintenir pleines les batteries de leurs appareils mobiles, même en déplacement. Elle assure une alimentation de secours durant les voyages, les campings ou autres activités en plein air.

Un chargeur solaire performant avec une capacité de 25 000 mAH

La puissance est l’un des principaux critères pris en compte lors du choix d’un modèle de chargeur solaire portable. Elle doit correspondre aux besoins de son utilisateur. Sur le chargeur solaire portatif A ADDTOP, ce critère a été parfaitement étudié. Cette solution de recharge est équipée d’une batterie Lithium-Polymère d’une capacité de 25 000 mAh. Par ailleurs, elle est capable de fournir 92,5 Wh, une puissance largement suffisante pour garder son Smartphone chargé à tout moment. En effet, cette batterie externe est en mesure d’alimenter huit à dix fois un téléphone portable et trois à quatre fois une tablette.

Ce chargeur solaire portatif affiche une moyenne de dix jours d’utilisation lorsqu’elle est totalement chargée. Il est également bon de noter que cette solution comprend quatre panneaux solaires intégrés et dépliables. À l’instar d’une installation photovoltaïque, ces panneaux captent les rayons solaires qui seront ensuite convertis en énergie électrique. À l’extérieur, sous le soleil, le courant d’entrée peut dépasser 1 A. Cela confère à ce chargeur une rapidité quatre à six fois plus importante que les modèles classiques dotés d’un seul panneau solaire. Par ailleurs, avant de sortir de chez soi, il est possible de charger cette batterie externe A ADDTOP via une prise murale domestique.

Une solution de recharge pratique et adaptée pour une utilisation extérieure

Grâce à son design compact, à sa taille modérée (15,5 × 8,5 × 3,4 cm) et à sa légèreté (538 g), ce chargeur solaire portable A ADDTOP se transporte facilement sans encombrer. Son utilisateur peut naturellement le ranger dans son sac à main ou son sac à dos durant son déplacement. On peut l’emporter lors des randonnées, des campings, des sorties en bateau, des voyages en train ou en avion, etc. Cette solution permet d’éviter tout désagrément causé par un téléphone ou autre type d’appareil déchargé. Tant qu’il y a du soleil, on peut recharger la batterie externe n’importe où et à tout moment.

D’ailleurs, si la charge est complète avant le départ d’une randonnée, par exemple, le stock d’énergie disponible peut largement suffire pour recharger le Smartphone du randonneur. Ce chargeur solaire portable est doté de deux ports USB 2,1 A permettant d’y connecter simultanément deux appareils. Conçu spécialement pour des usages extérieurs, il présente une bonne étanchéité et une grande résistance aux intempéries et aux chocs. Lors de son achat, il est fourni avec un câble USB et un manuel d’utilisation. Il convient aussi de préciser la présence d’une lampe à 9 LED avec mode SOS sur ce modèle de Power Bank moderne.

Un chargeur solaire compatible avec la plupart des Smartphones

Cette solution utilise la technologie de charge intelligente, capable de détecter la capacité de recharge d’un téléphone ou d’une tablette. Ainsi, elle peut ajuster la puissance de sortie de façon automatique. Le chargeur solaire portable A ADDTOP est donc compatible avec la majorité des Smartphones (iPhone, iPad, Nokia, Samsung, Kundle, Google Nexus, Sony et Amazon Fire Phone). Le Chargeur Solaire 25000mAh A ADDTOP est actuellement disponible au prix de 43,08 € au lieu de 53,99 € sur Amazon.

