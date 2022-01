Certains “traits physiques” permettraient de reconnaitre un pervers narcissique

Les êtres humains ne sont pas tous semblables et heureusement. Pourtant, il existe une catégorie d’individus un peu particulière et pas vraiment avenante. On les appelle les « pervers narcissiques ». Hommes ou femmes, ces personnes mènent la vie dure à ceux qui les entourent. Et pourtant, en apparence, ils semblent être doux comme des agneaux ! Reproches, manipulations, dévalorisation dans un huis clos familial et sourires chaleureux en société. Plusieurs études scientifiques révèlent qu’il est possible de démasquer les pervers narcissiques grâce à certains signes physiques ou comportementaux. Décryptage.

C’est quoi un pervers narcissique ?

Selon Johanna Rozemblum, psychologue, “les pervers narcissiques sont des personnes manipulatrices qui sont incapables de rendre heureux qui que ce soit pour la bonne et simple raison qu’elles ne sont pas en capacité de savoir ce dont l’autre a besoin” relate le site medisite.fr. Des manipulateurs hors pairs qui, derrière de beaux discours en société, cachent une personnalité destructrice dans le cercle privé. La perversion narcissique est un trouble de la personnalité. Le ou pervers narcissique n’a pas une bonne image d’elle-même et elle se valorise donc en rabaissant les autres; à noter que les hommes sont plus touchés par ce trouble que les femmes.

Un mal être pour origine

Toujours d’après la psychologue, un pervers narcissique est un être qui est « mal dans sa peau ». Au lieu de prendre conscience de son mal être, il va choisir « une proie », la dévaloriser et la rendre coupable de ses propres défauts. En d’autres termes, la pervers narcissique est malade, mais il tentera de faire passer l’autre pour le malade. Un pervers narcissique a toujours raison, il faut le savoir ! Et jamais coupable en théorie, ou du moins, il tentera de faire porter la responsabilité à sa « victime ». Vivre avec un pervers narcissique, c’est plonger dans une spirale de dévalorisation quotidienne. Pour, en finalité, arriver à ce que le partenaire ne parvienne plus à penser pour et par lui-même ! Le mensonge est au cœur de sa vie. Le manipulateur ment pour tout, tout le temps, juste pour ne pas se dévaloriser et tirer profit de chaque situation.

Les signes physiques d’un pervers narcissique

Selon l’étude menée par Miranda Giacomin et Nicholas O. Rule de l’Université MacEwan au Canada, voici les six signes physiques qu’un homme ou une femme est un ou une pervers narcissique :

Des sourcils plus sombres, très épais ou distinctifs que les chercheurs expliquent par le besoin de se faire remarquer et de se rendre désirables.

Une voix qui change de tonalité en fonction de la situation: douce en société, grave dans le cercle privé, mais la douceur de la voix révèlerait le fait d’être en représentation donc de mentir.

Un regard changeant: les chercheurs pensent que lorsque les pervers narcissiques mentent, le regard a tendance à se tourner vers le bas . Le regard trahirait donc le mensonge.

. Le regard trahirait donc le mensonge. Un sourire collé au visage lorsqu’il est en public avec le seul but de manipuler les autres en les séduisant. Ils ont aussi tendance à faire de grands gestes, pour mieux asseoir leur « pseudo » bienveillance.

Et évidemment le pervers narcissique est charmant et charmeur aux yeux de tous. Un peu trop parfois !

Evidemment, ces caractéristiques ne sont pas une Vérité sur les signes physiques des pervers narcissiques. Mais, avant de débuter une relation amoureuse, observez quand même… Si tous les signes physiques sont réunis, et qu’il ou elle semble « beau parleur » : fuyez !

Pervers narcissique: L'identifier, le fuir, se reconstruire Carrey, Stan (Author)