Quels sont les 4 traits de personnalité communs à tous les psychopathes ?

Vous êtes-vous déjà demandé si la personne que vous veniez de croiser pouvait être un psychopathe ? Cela peut paraître étrange, mais il semblerait que certains traits de personnalité leur soient communs.

Ce sont, en tout cas, les conclusions d’un neuroscientifique avec une quinzaine d’années de recherches sur le cerveau à son compteur. Abigail Marsh, professeur de psychologie et neuroscientifique à l’université de Georgetown expliquait lors d’un séminaire que l’origine de la psychopathie serait liée au développement du cerveau.

Certains peuvent penser que l’on devient psychopathe après un traumatisme dans l’enfance par exemple… Or, le professeur explique que cela serait ancré dans notre cerveau, la psychopathie serait donc innée. On vous détaille ici 4 traits communs aux psychopathes.

L’absence de remords ou de pitié

Ces deux premiers traits se retrouvent chez tous les psychopathes connus; cela se traduit chez une personne n’étant pas passé à l’acte criminel par une absence de compassion quand un proche est triste ou apeuré. Le cerveau d’un psychopathe ne pourrait pas comprendre cette émotion puisqu’il est incapable de la ressentir lui-même.

Toujours selon le scientifique, les personnes atteintes de psychopathie n’éprouvent aucune pitié pour autrui. Ainsi, lorsque qu’un enfant atteint de psychopathie blesse un autre enfant, il n’éprouverait aucun forme de compassion pour sa victime. Que ce soit sur le plan mental ou physique d’ailleurs… Si l’on va au bout de cette théorie, cela implique donc que les pervers narcissiques ou harceleurs seraient des psychopathes, et qu’ils n’éprouveraient donc aucun sentiment de remords quand ils harcèlent et détruisent méthodiquement leurs “proies”.

Ils ne comprennent pas l’amour des autres

Dans cette présentation, le professeur explique que les psychopathes sont dénués de ressenti vis-à-vis de l’amour. Concrètement, ils ne ressentiraient pas « l’amour » comme une personne “saine” d’esprit. Le professeur Marsh estime qu’un adolescent qui dit n’aimer personne, ni sa famille, ni ses amis, pourrait se révéler un psychopathe par la suite. Les personnes atteintes de ce type de pathologie verraient en fait leurs proches comme des alliés ou des associés, mais qui leur seraient inférieurs. C’est notamment le cas des “gourous”, qui tendent à prendre l’ascendant sur un type de personnes: leurs cibles sont souvent des gens qui sont parfois en plein doute et se posent des questions existentielles; les “gourous” sont généralement dotés d’une très grande intelligence émotionnelle, qui leur permet de proposer des réponses adéquates selon le profil qu’ils ont en face d’eux. Leur but n’est pas de faire preuve d’altruisme, mais d’en tirer profit.

L’insensibilité à la douleur

Les psychopathes n’ont pas conscience de la blessure physique ou émotionnelle, et comme ils ne la ressentent pas, ils ont moins de difficultés à l’infliger aux autres. Le professeur explique que menacer un psychopathe de finir sa vie en prison ne lui fera ni chaud ni froid, puisqu’il n’a pas « peur » d’y aller ! Que ce soient des menaces physiques ou émotionnelles, le psychopathe continuera d’agir comme bon lui semblera puisqu’il ne ressent pas la peur. (Vous n’avez plus qu’à observer vos proches pour détecter d’éventuels traits du caractère des psychopathes)

Quelques célèbres psychopathes pour finir ?

Vous les connaissez probablement tous, ils font encore aujourd’hui l’objet de reportages sur des chaînes spécialisées qui parlent de crimes et de faits divers. En haut du classement, on retrouve bien évidemment Adolf Hitler, qui a tué ou plutôt fait tuer des millions de personnes. Nul besoin de faire un portrait du dictateur allemand qui a semé la mort pendant la seconde guerre mondiale.

Charles Manson est l’un des plus grands psychopathes américains, mais également un gourou qui entraînait ses admirateurs à commettre des actes barbares. Il est surtout connu pour avoir tué et éventré Sharon Tate, la compagne de Roman Polanski, alors enceinte. Lui et ses fidèles ont été condamnés à mort à l’époque des faits, mais ont finalement passé le reste de leur vie en prison, après l’abolition de la peine capitale en Californie.

Plus récemment, nous avons entre la France et la Belgique, un certain Michel Fourniret, décédé en mai 2021, en prison. On peut également lui adjoindre son épouse Monique Ollivier, responsables de certains de leurs funestes travaux ! Nous savons qu’il a tué au moins 12 personnes, mais il pourrait être impliqué dans d’autres affaires dites Cold Case, ou non élucidées. Si vous souhaitez en savoir plus sur les psychopathes célèbres, nous vous conseillons le livre Assassins ! Une lecture à éviter le soir avant d’éteindre la lumière ! Sympa ce cadeau sous le sapin non ?

Assassins - Les Psychopathes célèbres