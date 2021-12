Les psychopathes auraient une préférence pour un type de véhicule très particulier affirme cette étude

Vous ne le savez peut-être pas mais le choix de votre véhicule peut en dire long sur votre personnalité. Que ce soit la marque, la couleur ou encore le type d’énergie qui l’alimente, votre voiture reflète votre caractère et bien plus encore. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le choix de votre voiture peut révéler des troubles de la personnalité psychopathique. En effet, selon une enquête britannique, les personnes psychopathes auraient tendances à préférer un certain type de véhicule. Alors comment reconnaître un psychopathe sur la route ?

Selon une enquête britannique, les personnes psychopathes choisiraient un type de véhicule particulier. En effet, les personnes révélant des troubles psychopathiques se tourneraient vers des voitures allemandes, hybrides et électriques. Cette étude a été menée sur 2 000 participants a été réalisé par le site Scrap Car Comparison.

Un lien entre le psychopathique et le choix d’un véhicule ?

Dans un premier temps, les 2 000 participants de l’enquête ont été soumis à un questionnaire. Ce questionnaire à permis d’évaluer les troubles de la personnalité psychopathiques de chacun des individus. Les critères pris en compte sont notamment l’instabilité affective et relationnelle, la capacité ou non à ressentir de l’empathie ainsi que l’impulsivité comportementale et psychique. En fonction de tous ces critères d’évaluation, les participants ont obtenu une note sur 36.

Dans un second temps, ces mêmes participants devaient indiquer la marque, la couleur ainsi que l’énergie utilisée de la voiture qu’ils possèdent. A la suite de ce questionnaire, Scrap Car Comparison a ainsi pu comparer les réponses de chaque participant et les classer. Bien qu’aucun des participants ne montraient aucuns signes clairs de troubles de la personnalité psychopathiques, les personnes obtenant des notes similaires possédaient le même type de voiture.

Les psychopathes auraient un certain penchant pour les voitures Allemandes

En effet, en analysant les résultats de l’enquête, l’entreprise s’est rendu compte que les personnes obtenant les notes les plus hautes possédaient une voiture allemande. Les résultats montrent notamment que 12,1% des personnes psychopathes rouleraient en BMW. De plus, 11,7% des participants révélant quelques troubles de la personnalité psychopathique possèdent une Audi.

Ensuite arrivent les marques telles que Fiat, Mazda et Honda et viennent compléter le top 5. Chacune de ces 5 marques sont allemandes. La raison pour laquelle les psychopathes privilégient des voitures allemandes n’a pas encore été trouvée.

Le type d’énergie utilisée par le véhicule serait également similaire chez ces mêmes personnes

Cette enquête n’aura de cesse de nous surprendre ! Selon les résultats obtenus, une autre caractéristique d’une voiture serait préférée par les psychopathes. En plus de la marque, la plupart des participants ayant le plus de penchants psychopathes possèderaient un véhicule électrique. En effet, les voitures électriques arrivent en tête de liste puisque 16% des « psychopathes » en possèdent une. Vient ensuite les véhicules hybrides avec 9,8% suivi des véhicules diesel puis essence.

Et la couleur alors ?

Selon Scrap Car Comparison, les personnes ayant des penchants psychopathes ont également des voitures ayant des couleurs similaires. Les couleurs qui ressortent le plus sont le marron et le doré. Ensuite arrivent le vert, le noir et enfin le bleu. Bien que cette enquête ne prouve pas grand chose, gare à vous si vous croisez une BMW doré et électrique. :)