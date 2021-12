Davemaoïte : un nouveau minéral découvert par hasard dans un diamant

Savez-vous ce qu’est la davemaoïte ? Nous devons vous avouer qu’avant de découvrir cette étude parue dans la revue Science, nous ne savions même pas que ce mot existait dans la langue française ! La davemaoïte est en fait un minéral fait de pérovskite de silicate de calcium, ça vous parle un peu plus ? Pas vraiment ?

Pour faire court, la davemaoïte est un minéral dont on connaissait l’existence depuis les années 60. C’est aussi un minéral que l’on fabriquait grâce à la synthétisation, faute de pouvoir l’extraire naturellement. La récente étude parue dans la revue Science confirme désormais l’existence de cette davemaoïte à l’état naturel. Ce minéral avait été baptisé ainsi en hommage à Dave Mao, un éminent géophysicien sino-américain.

D’où provient la davemaoïte ?

Si ce minéral a fait l’objet d’une parution dans la revue scientifique, c’est parce qu’il est très rare de le trouver à l’état naturel. La davemaoïte provient en effet du centre de notre planète, où plus précisément du « Manteau inférieur ». Cet endroit précis se trouve entre 700 et 3000 kilomètres vers le centre de la Terre. Autant dire que nous n’avons pas encore les technologies pour pouvoir l’extraire de son milieu naturel…

Les moyens actuels de forage permettent de creuser le sol à 15 kilomètres au maximum. Et encore, si le sol foré est accessible. Et si, par les mouvements qui agitent notre sous-sol, ce minéral avait réussi à remonter vers la surface, il aurait malheureusement fini par se décomposer, du fait de la baisse progressive de la pression qui maintient ensemble les éléments constitutifs de ce minéral. Une hypothèse serait que les mouvements sismiques enregistrés feraient remonter la davemaoïte plus proche de nous !

Mais comment la davemaoïte est-elle arrivée alors ?

Le scientifique Oliver Tchauner de l’université du Nevada est à l’origine de cette découverte fortuite. Et s’il a pu découvrir cette davemaoïte naturelle, c’est parce qu’elle était enfermée dans un diamant, ou plutôt dans une gangue de carbone qui se forme aussi à plusieurs centaines de kilomètres de la croûte terrestre. La découverte est officielle et ce diamant provient d’une mine située au Bostwana. Le chanceux scientifique a d’ailleurs fait valider sa découverte par l’association minéralogique internationale, qui est l’instance officielle et qui valide ce genre de découvertes.

Pour aller plus loin sur la davemaoïte…

Ce minéral est un composé de potassium, d’uranium et d’atomes de thorium; il produit de la chaleur grâce à la radioactivité qu’il dégage. Cette découverte apporte au monde scientifique une compréhension plus précise du fonctionnement des couches internes de la surface terrestre, et notamment au niveau de leur composition chimique. Mais il reste encore de nombreux mystères à percer quant à la composition du centre de la Terre…

Si la davemaoïte commence à remonter, c’est un signe que la composition du centre de notre planète évolue… Quant à l’extraction de la davemaoïte, elle n’est pas prévue pour demain, ni même pour ce siècle. Avant que les machines de forage puissent atteindre 700 kilomètres, elle a le temps de remonter tranquillement à la surface !