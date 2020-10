Hubble : avez-vous déjà vu l’explosion d’une supernova en vidéo ?

Cela fait 30 ans que le télescope spatial Hubble collecte des données dans l’espace pour aider la communauté scientifique à comprendre le fonctionnement de l’Univers. Ces dernières années, il a permis à l’Agence spatiale européenne (ESA) et à la NASA de capturer les images d’une éclipse lunaire totale et d’obtenir des informations importantes sur l’atmosphère terrestre. Les prouesses de Hubble se poursuivent. Aujourd’hui, on apprend que le télescope a réussi à enregistrer un time-lapse montrant l’explosion d’une supernova.

Une supernova détectée en 2018

Les supernovae font partie des phénomènes les plus spectaculaires de l’Univers. Elles correspondent à l’explosion d’étoiles en fin de vie qui génère une lumière extrêmement brillante. En janvier 2018, un astronome japonais du nom de Koichi Itagaki a détecté la présence d’une lumière très vive dans une galaxie en spirale, baptisée NGC 2525, qui se trouve à environ 70 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation de la Poupe.

Intriguée par ce phénomène, la NASA a orienté le télescope Hubble vers cette galaxie pour savoir de quoi il en retournait. L’instrument spatial a alors commencé son observation en février 2018. Les images de Hubble ont révélé qu’il s’agissait en fait d’une supernova qui a hérité du nom SN2018.

« La supernova apparaît d’abord comme une étoile flamboyante située sur le bord extérieur de la galaxie. Elle surpasse initialement les étoiles les plus brillantes de la galaxie, avant de disparaître », a souligné l’agence spatiale américaine.

Un time-lapse qui montre en détail l’explosion de la supernova

Pendant un an, Hubble a capturé l’explosion de la supernova. D’après les chercheurs, ce phénomène n’aurait duré que quelques secondes, mais aurait produit une lumière qui est restée visible pendant plusieurs mois et dont l’éclat était équivalent à celui de 5 milliards d’étoiles.

Adam Riess, du Space Telescope Science Institute et de l’Université Johns Hopkins, a déclaré qu’ « aucun feu d’artifice terrestre ne peut rivaliser avec cette supernova, capturée au sommet de sa gloire. » Les images enregistrées par Hubble ont été assemblées en suivant l’ordre dans lequel s’est déroulée l’explosion pour obtenir une magnifique vidéo time-lapse de ce phénomène.

Un phénomène qui permettra de comprendre l’expansion de l’univers

L’enregistrement de ce genre de données est d’une importance capitale pour les chercheurs. Ces derniers espèrent en effet s’en servir pour en apprendre plus sur le fonctionnement de l’Univers et sur son expansion.

L’étude de l’intensité de la lumière émise par une supernova permet aux chercheurs d’estimer la distance à laquelle elle se trouve. Cette information pourra ensuite être utilisée pour mesurer la distance de sa galaxie et, par extension, étudier la vitesse de l’expansion de l’Univers. Vous pouvez apprécier les images de cette explosion sur la toile pour voir de quoi à l’air une supernova dans toute sa splendeur.

Photo de couverture Jurik Peter / Shutterstock