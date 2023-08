Le jour où une tempête solaire géante a frappé simultanément la Terre, la Lune et Mars

L’évènement a eu lieu le 28 octobre 2021, mais ce n’est que récemment que les astronomes ont partagé un article détaillé au sujet de cette découverte majeure. Celui-ci a été publié dans la revue Geographical Research Letters. Cette importante éjection de masse coronale (EMC) était si puissante qu’elle a frappé simultanément la Terre, la Lune et Mars. Il s’agissait d’ailleurs d’un phénomène rarissime parce qu’à ce moment-là, notre planète et la planète rouge se trouvaient de part et d’autre du Soleil, à quelque 250 millions de kilomètres l’une de l’autre.

Plusieurs instruments impliqués

C’est la première fois depuis le début des surveillances dans les années 1940 que les scientifiques ont pu mesurer une éruption solaire simultanément dans des mondes différents. Cet exploit a été rendu possible par l’exploitation de données collectées par une flotte internationale d’engins spatiaux. En effet, l’EMC a été enregistrée en même temps par l’orbiteur ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l’Agence spatiale européenne sur Mars, le rocher martien Curiosity de la NASA, l’atterrisseur lunaire Chang’e-4 de la Chine et l’orbiteur Euglena and Combined Regenerative Organic-Food Production in Space (Eu:CROPIS).

Des mondes dépourvus de bouclier magnétique

Selon les explications des astronomes, cette tempête solaire était un évènement rare au cours duquel des particules chargées très énergétiques ont frappé la surface de ces planètes du système solaire. Cependant, comme la Lune et Mars n’ont pas de bouclier magnétique comparable au champ magnétique terrestre pour les protéger, elles sont plus vulnérables aux particules solaires et aux rayonnements cosmiques. La planète rouge possède toutefois une fine atmosphère capable d’empêcher la plupart des particules solaires de faible énergie d’atteindre sa surface. Lors de l’évènement d’octobre 2021, le rover Curiosity a mesuré à la surface de planète une dose de rayonnement de 0,3 mGy (milligray), alors que l’orbiteur ExoMars TGO en a enregistré 9 mGy.

Une menace à ne pas négliger

D’après l’étude, il est important de comprendre de tels phénomènes étant donné que Mars et la Lune se trouvent au cœur de nos programmes d’exploration spatiale. « Le rayonnement spatial constitue un réel danger pour nos missions d’exploration dans tout le système solaire », a déclaré Colin Wilson, scientifique du projet TGO ExoMars. Une exposition à une dose de rayonnement supérieure à 700 mGy peut effectivement endommager la moelle épinière et entraîner des hémorragies internes. Par ailleurs, les astronautes, dont le corps a été frappé par un rayonnement de 10 Gy (gray) ou plus, ont peu de chances de survivre au-delà de deux semaines… Plus d’infos sur cette page.