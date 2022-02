Les casques à cornes ne proviendraient pas des vikings mais d’une autre civilisation

Les casques à cornes sont réputés pour avoir été portés par les célèbres guerriers nordiques. D’ailleurs, les images et les représentations montrent bel et bien que les vikings portaient ces cornes comme ornements sur leur casque. Mais des archéologues ont découvert que ce n’était qu’un mythe, car les cornes sur le casque étaient portées à une autre époque, celle de l’âge de bronze. D’ailleurs, des analyses effectuées sur des casques à cornes retrouvés confirment qu’ils proviennent d’un autre temps, environ entre 1750 à 500 avant Jésus-Christ.

La découverte des casques à cornes

Les casques à cornes représentent le pouvoir; ils étaient d’ailleurs plus populaires chez les dirigeants scandinaves pendant l’âge de bronze. En 1942, un ouvrier avait découvert les casques ornés d’œil et de bec dans une tourbière à l’Est du Danemark, à quelques kilomètres au Nord-Ouest de Copenhague. Les archéologues qui ont examiné les casques suggèrent qu’ils dateraient de l’âge de bronze, selon les chercheurs de la revue Praehistorische Zeitschrift.

D’ailleurs, c’est à cette époque que l’on retrouve tout ce qui est associé aux masques ornés de cornes. Les recherches approfondies des archéologues ont révélé que les casques sont déposés dans la tourbière depuis 900 avant Jésus-Christ. Les pièces retrouvées ont donc été soumises à un test au carbone 14 afin d’en vérifier l’origine. Lors des fouilles, les archéologues ont également trouvé les fragments d’une dalle de bois sur laquelle les casques auraient être posés.

Le mythe du casque à cornes

Les casques à cornes existaient déjà avant les vikings. D’ailleurs, il aurait été très difficile de porter des casques aussi encombrants lors des guerres. Ces casques ont été conçus pour des événements assez particuliers, comme les cérémonies religieuses mais surtout à titre ornemental. Il est aussi possible que les dirigeants les aient portés pour montrer leur autorité aux yeux du peuple et des royaumes voisins. Les casques avaient un style très particulier car, en plus des cornes de taureau au-dessus, ils sont ornés de symboles semblables aux yeux et au bec d’un oiseau de proie, et l’extrémité était recouverte de plumage ou de crins de cheval; les casques à corne étaient considérés comme un symbole du soleil.