Mais au fait, quel animal possède les plus grandes oreilles ? Spoiler : ce n’est pas l’éléphant !

Alors qui a les plus grandes oreilles du monde animal ? Mais pour déterminer la longueur des oreilles que doit-on prendre en compte ? La taille de l’animal, dans ce cas, ce serait l’éléphant ? Et si c’était le rapport tête-oreille, alors serait-ce Jeannot Lapin qui serait l’animal aux plus grandes oreilles ?

Une étude réalisée par Mary Ellen Holden, zoologiste et mammologiste au Musée américain d’Histoire Naturelle de New York, a rendu son verdict ! Alors éléphant, lapin, cocker spaniel ? L’éléphant étant le plus grand animal terrestre, c’est bien lui qui a la plus grande taille d’oreilles, mais qui peut bien détenir le record des plus grandes oreilles du monde animal ?

Vous ne connaissez probablement ni son nom, ni son existence d’ailleurs, à moins d’être féru de zoologie ! Et le gagnant est… Le Jerboa à longues oreilles (Gerboise à longues oreilles) ! Justement ! C’est un rongeur insectivore qui vit dans les déserts chinois ou mongols. Chaque oreille du jerboa mesure entre 3.8 et 5 cm ! Petites oreilles direz-vous ! Mais si l’on sait ensuite que le jerboa mesure 10 cm, de la tête à la coupe, le rapport poids, taille des oreilles est de 50% !

Si l’on compare le jerboa à un éléphant d’Afrique, les oreilles de l’éléphant représentent 17% seulement de la longueur de son corps… Et si le jerboa a de si grandes oreilles, c’est pour évacuer les excès de chaleur des milieux arides où il vit ! Les oreilles pourvues de nombreux vaisseaux sanguins permettent à l’animal minuscule de se refroidir naturellement.

Ces grandes oreilles l’aident également à détecter les sons à très basse fréquence provenant de ses proies (insectes) ou de ses prédateurs… Elles ne sont pas juste là pour le rendre mignon évidemment ! Une étude qui nous aura au moins appris l’existence de ce petit animal trop mignon !