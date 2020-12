Proxima Centauri : un mystérieux signal radio interpelle les chercheurs

L’information a été révélée par The Guardian, affirme Live Science. Entre avril et mai 2019, les scientifiques ont enregistré un étrange signal radio en provenance de Proxima Centauri, à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. D’après notre source, aucun détail précis concernant ce phénomène n’a été publié.

Il semblerait que l’équipe qui a fait la découverte n’ait pas encore terminé la rédaction de leur rapport. Quoi qu’il en soit, grâce aux sources de The Guardian, on sait que le signal est un faisceau étroit d’ondes radio détecté par l’observatoire de Parkes, situé au nord du township éponyme, en Nouvelle-Galles-du-Sud, en Australie.

Un signal radio inférieur à 1 GHz

Comme le rapporte Livescience.com, au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre de l’année dernière, dans le cadre du projet Breakthrough Listen, l’observatoire de Parkes a détecté un signal radio de 980 MHz en provenance de Proxima Centauri.

Le signal en question s’est produit seulement une fois. Depuis cet enregistrement, il n’a plus jamais été détecté. Certains d’entre vous pourraient certainement penser qu’il s’agit d’un signal provenant d’un engin spatial fabriqué par l’Homme, mais Scientific American assure que ce n’est pas le cas.

Un signal intrigant

Financé par le magnat russe Yuri Milner à hauteur de 100 millions de dollars, le programme Breakthrough Listen a déjà permis aux scientifiques de détecter de nombreux sursauts radio rapides, mais le signal reçu depuis Proxima Centauri s’avère plus intrigant. Il provient effectivement d’une zone stellaire proche du système solaire.

Une planète rocheuse à peine plus grande que la Terre

Les astronomes ne savent pas encore tout sur ce qui se trouve dans les environs de Proxima Centauri. On sait par contre que ce système stellaire comprend au moins deux planètes : une géante gazeuse et une planète rocheuse 17 % plus grande que la Terre. Cette dernière abriterait-elle une civilisation extra-terrestre ? Pour l’heure, il s’avère encore difficile de répondre à cette question, d’autant que malgré sa taille proche de celle de notre étoile, Proxima Centauri est une naine rouge.

La température à sa surface est bien moins élevée que celle du soleil qui, rappelons-le, avoisine 6000 Kelvin. Comme quoi la chaleur émise par cette étoile située à 4,2 années-lumière ne serait pas suffisante pour avoir de l’eau liquide sur les planètes qui l’entourent. Outre cette réalité, Proxima Centauri est régulièrement à l’origine d’importantes éjections de masse coronale qui rendrait la vie impossible…