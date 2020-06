Découvrez Famileo, une gazette familiale et personnalisée pour nos grands-parents

Si l’on en croit nos propres expériences et celles relatées par nos proches, ce qui a le plus manqué pendant le confinement, ce sont les rencontres intergénérationnelles ! Les grands-parents ont manqué à leurs petits-enfants et vice et versa… Il est vrai que la distance et le confinement ont mis à mal cette incroyable relation qu’il peut exister entre les petits et leurs aînés.

Si vous ne connaissez pas encore Famileo, nous vous proposons de découvrir ce concept original et innovant… Pour que chaque génération puisse profiter des nouvelles de la famille en fonction de leurs facilités ! Les jeunes avec le virtuel, les aînés avec un journal papier. Explications !

Famileo c’est quoi ?

Famileo c’est, ou ce sera le cadeau préféré des grands-parents ! Concrètement, grâce à un abonnement mensuel, tous les membres d’une même famille pourront publier jusqu’à 30 messages ou photos. Que vous souhaitiez raconter une anecdote à votre mamie ou montrer à papy votre dernier achat, vous êtes libres d’envoyer les contenus de votre choix.

Crédit photo : Famileo / Nino Mahaut

En échange, et en fonction de votre abonnement, vos chers grands-parents recevront une gazette par la Poste. Chaque mois ou chaque semaine, ils pourront consulter un vrai journal papier illustré de vos messages et photos !

100 000 familles sont déjà conquises par cette nouvelle étonnante manière de donner des nouvelles à vos proches. Le système du journal papier reçu est parfait pour nos aïeux qui ne sont parfois pas très à l’aise avec les nouvelles technologies !

« L’idée est partie d’une expérience personnelle de Tanguy, l’un de nos deux cofondateurs. Sa famille a offert une tablette à sa grand-mère et tous étaient persuadés que cela permettrait de mieux communiquer mais très vite la tablette a été mise de côté et la grand-mère de Tanguy a dit regretter les lettres et les cartes postales qu’elle ne recevait plus. Famileo a démarré comme ça il y a bientôt 5 ans ! »

Famileo comment ça marche ?

A chaque fois que vous ressentirez le besoin de partager un instant de vie, une photo, un poème ou un petit message écrit, il vous suffira de vous connecter à votre compte. Tous vos messages seront ensuite imprimés chronologiquement sur papier… Une mise en page et impressions automatiques qui vous déchargeront des contraintes liées à la conception d’un tel ouvrage. Les tailles de police et les images seront suffisamment grandes pour une lisibilité parfaite par la personne qui recevra la gazette.

Crédit photo : Famileo / Nino Mahaut

Toute la famille peut participer puisque vous pourrez inviter jusqu’à 60 personnes par compte… Chaque gazette peut contenir 30 messages maximum. Au-delà, il faudra attendre que la gazette en cours soit envoyée pour pouvoir créer la suivante !

Combien ça coûte ?

Famileo propose trois formules. Chaque abonnement sans engagement ouvre droit à l’envoi de messages et à la création d’une gazette. La seule différence entre les abonnements réside dans la fréquence des envois de la gazette. L’envoi par la Poste permet au senior de recevoir le journal chez lui directement ou dans sa résidence pour personnes âgées.

Pour 5.90€ par mois, une gazette sera envoyée chaque mois.

Pour 9.90€ par mois, elle sera bi-mensuelle.

Et pour 17.90€ par mois, ce seront 4 gazettes chaque mois !

Le prix de l’abonnement peut également être partagé à plusieurs grâce à la cagnotte familiale disponible sur le compte. Lors du premier envoi, le destinataire recevra une petite lettre explicative de ce génial concept !

A l’heure où les liens intergénérationnels ont été quelque peu distendus, il est important de recréer un fil de vie… Avec Famileo, garder le contact à distance devient plus facile. Qui plus est, ce peut-être un joli cadeau à faire pour vos aînés ! Qu’ils soient géographiquement proches de vous ou éloignés, ils seront toujours ravis de pouvoir lire le ‘petit journal de leur famille’ tranquillement installés. Et sans se demander s’ils arriveront à connecter leurs smartphones pour pouvoir consulter les dernières photos… Un lien épistolaire qui manque beaucoup aujourd’hui, Famileo vous propose de reprendre les correspondances papier mais de manière intuitive et innovante ! Une superbe idée à propager !