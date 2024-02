La chute des prix des panneaux solaires chinois menace l’un des plus grands sites de production d’Europe

Meyer Burger a fait son incursion sur le marché du photovoltaïque au début des années 2000. Elle détient une importante part de marché qui en fait l’un des leaders mondiaux de l’énergie solaire. Malheureusement, tout n’est pas rose pour le groupe suisse. Dans un récent communiqué de presse dévoilé par le site Business Insider, l’entreprise a annoncé que son usine de Freiberg, en Allemagne, était menacée de fermeture. Meyer Burger cite la concurrence chinoise comme l’une des principales menaces auxquelles les fabricants européens sont confrontés. En effet, depuis la fin de la barrière douanière instaurée par l’Europe de 2013 à 2018, les importations de panneaux solaires provenant de Chine ont presque quadruplé.

Les marques chinoises représentent actuellement près de 90 % du marché européen de l’énergie solaire photovoltaïque, contre 78 % au niveau mondial. Selon un rapport du cabinet norvégien Rystad, en 2023, 100 gigawatts de modules photovoltaïques fabriqués en Chine ont été stockés dans les entrepôts de l’Europe. Cela constitue plus de deux fois la capacité d’installation du continent en une année. Face à ce déferlement des équipements solaires chinois, Meyer Burger envisage de fermer son site de Freiberg inauguré il y a à peine deux ans et demi. « Compte tenu de la détérioration de l’environnement de marché en Europe, la poursuite d’une production solaire européenne à grande échelle n’est pas viable pour le moment », a déclaré la société dans son communiqué.

#MeyerBurger will mit Strategiewechsel gravierende Marktverzerrungen in Europa bewältigen: Klarer Fokus auf #Solarmodul #Produktion in den USA, gleichzeitig wohl Schließung der Fabrik in #Freiberg bis Anfang April. Mehr hier: https://t.co/41Bo1RUKEe pic.twitter.com/YbBQoZj4Fs

— Meyer Burger (@meyerburger) January 17, 2024