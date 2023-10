Edilians dévoile une nouvelle tuile solaire en terre cuite et son kit d’intégration Easy Roof au salon Artibat 2023

Le secteur du bâtiment joue un rôle important dans l’atteinte des objectifs climatiques fixés par l’Union européenne. En effet, les pays membres visent la neutralité carbone d’ici à 2050. Cependant, les bâtiments figurent encore parmi les responsables majeurs des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Dans l’UE, ils représentent 36 % des émissions de GES et 40 % de la consommation d’énergie. Pour réduire significativement ces chiffres, il est primordial de passer aux énergies vertes. Depuis quelques années, de plus en plus de maisons, de bâtiments collectifs et de bâtiments tertiaires adoptent les technologies de production d’énergie renouvelable existantes.

Ces efforts sont d’ailleurs soutenus par la multiplication des entreprises exerçant dans l’industrie des énergies renouvelables. Edilians, basée à Dardilly, dans le Rhône, est notamment une référence en matière de la fabrication de tuiles en terre cuite et d’ardoises solaires. Elle possède plusieurs autres produits photovoltaïques ingénieux, dont le kit d’intégration Easy Roof. Cette entreprise expose ses innovations au salon Artibat, édition 2023. Explications.

La nouvelle version de la tuile Solaire Max

Depuis 2002, cette société française conçoit des solutions solaires sur mesure répondant aux différents critères de ses clients (production d’énergie souhaitée, type de bâtiment, budget, etc.). Elle vise à garantir l’autonomie énergétique des utilisateurs en profitant de l’énergie générée par la lumière du soleil. Son produit phare Solaire Max constitue notamment son best-seller. Il présente de nombreux atouts, selon ses concepteurs. Par ailleurs, elle allie efficacité, esthétique et durabilité. Cette tuile en terre cuite solaire en intégration peut s’adapter à tous les produits de couverture disponibles sur le marché. Elle permet à ses utilisateurs de respecter l’identité des paysages locaux et le style architectural de leur bien. De plus, elle est plus élégante et plus discrète que les panneaux photovoltaïques en surimposition. De plus, l’entreprise affirme sur son site web que cette solution est modulable, évolutive et facile à installer.

Celle-ci jouit d’une longue durée de vie grâce à son châssis en aluminium imputrescible, à son étanchéité parfaite et à sa grande résistance aux UV, à la corrosion et aux intempéries. Et à l’occasion du salon Artibat réservé au secteur du BTP, Edilians dévoile une nouvelle version de la Solaire Max sous forme de tuile et d’ardoise. Ce modèle amélioré serait plus puissant et plus grand. Sa puissance unitaire varie de 80 à 100 Wc, contre 60 à 75 Wc pour son prédécesseur. Sa pose s’effectue de manière sécurisée et simple grâce à un système de raccords électriques Plug and Play.

Le kit d’intégration Easy Roof

Ce système photovoltaïque clé en main serait parfaitement résistant aux conditions météorologiques extrêmes, notamment au changement climatique actuel. Lors de sa conception, le fabricant Edilians a pensé à son esthétisme, à sa robustesse et à sa longévité. Ce kit comprend un système de fixation universel qui facilite la pose de solutions photovoltaïques en toiture. Il est fourni avec un panneau solaire Jinko Tiger Neo Full Black doté de cellules solaires de dernière génération.

Cette technologie photovoltaïque continue de produire de l'électricité même en présence d'un ombrage. Lorsque le niveau d'ensoleillement baisse pendant la journée, il serait toujours capable d'atteindre une puissance de 524 Wc. Le kit inclut également un pack électrique complet, dont un micro-onduleur ou un onduleur central, ainsi que des câbles AC et DC. Il est vendu avec une garantie de 25 ans. Il promet une puissance linéaire garantie de plus de 87,4 % durant 30 ans. Plus d'informations : Edilians.eu.