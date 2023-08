Pour préserver l’efficacité des panneaux solaires, il est important de bien les entretenir. Le nettoyage de la surface vitrée, celle qui est exposée à la lumière du soleil, est l’une des opérations qu’il convient de répéter le plus régulièrement possible. L’accumulation de poussières et de saleté sur cette partie peut effectivement empêcher les rayons du soleil d’atteindre les cellules chargées de produire de l’électricité via l’effet photovoltaïque. Ces travaux d’entretien ont cependant un coût non négligeable, d’autant plus que les professionnels ont souvent recours à des nettoyeurs haute pression ou à des tracteurs équipés de brosses hydrauliques pour réaliser l’opération.

Un robot de nettoyage innovant

Outre les aspects purement financiers, ces méthodes de nettoyage traditionnelles ont aussi l’inconvénient d’être moins écologiques. En effet, elles nécessitent une certaine quantité d’eau et rejettent du CO₂, car les tracteurs roulent souvent au diesel. Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, la start-up sicilienne Reiwa Engine a inventé le SandStorm. Il s’agit d’un robot de nettoyage de panneaux solaires qui fonctionne de manière totalement autonome. Qui plus est, il n’a pas besoin d’eau pour accomplir sa tâche.

De multiples avantages

L’autre particularité du SandStorm réside dans le fait qu’il peut se recharger de façon autonome en se branchant sur sa station d’accueil. Dopé à l’intelligence artificielle, le robot est capable de se déplacer de manière autonome d’une rangée de panneaux à une autre. Selon Enel Green Power, l’utilisation de ce dispositif intelligent offre de multiples avantages. Tout d’abord, les opérations de nettoyage peuvent se dérouler la nuit. Ce qui ne risque pas d’entraver la production d’énergie le jour, en ombrageant les panneaux.

Bientôt une plateforme roulante autonome

Le robot SandStorm rend aussi les travaux de nettoyage des panneaux solaires plus sûrs en évitant aux opérateurs humains d’effectuer des manœuvres dangereuses. En outre, cette technologie permet de nettoyer les panneaux quotidiennement, à un coût relativement faible, contribuant ainsi à la préservation de leur rendement. Il faut savoir qu’Enel Green Power est actuellement le client principal de Reiwa Engine pour ce produit. La multinationale italienne a récemment signé un contrat prévoyant l’achat de 150 robots SandStorm qui seront mis en service dans deux centrales photovoltaïques espagnoles. En outre, la start-up sicilienne prévoit de développer une plateforme roulante qui permettra au SandStorm de se déplacer entre les rangées de panneaux solaires. Ce qui aura pour effet de réduire le nombre de robots mis en service dans une ferme solaire. Plus d’infos : reiwaengine.com.

