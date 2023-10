Le soleil se fait de plus en plus discret, remplacé par un froid qui vous glace le sang au petit matin. L’été indien qui s’est prolongé jusqu’au début du mois d’octobre nous aurait presque fait oublier que normalement en automne, il fait froid. Est-ce une raison pour arrêter de produire de l’énergie « propre » ? Non, évidemment, si vous achetiez des kits panneaux solaires Beem Energy maintenant, vous pourriez commencer à faire des économies. D’ailleurs, une nouvelle offre exceptionnelle est proposée jusqu’au 31 octobre inclus, et vous allez voir qu’il ne faut pas attendre pour passer commande ! Découvrez le kit Beem 420 W et son prix extraordinaire pour une durée limitée. C’est parti.

Le kit Beem 420 W en détail

Équipez-vous du Kit Solaire 420 W et bénéficiez d’une installation chez vous, entièrement gratuite, avant le 1ᵉʳ novembre ! Profitez de notre offre exceptionnelle avec une évaluation client de 4.6/5 fondée sur plus de 600 avis. Réalisez jusqu’à 270 € d’économies annuelles grâce à cette solution écologique. L’installation, rapide et efficace, prend moins d’une heure de votre temps. Les kits sont garantis 10 ans pour assurer la pérennité de votre investissement et pour une facture encore plus légère, vous avez également la possibilité de régler votre achat en 4 ou 10 fois sans frais grâce au partenaire de Beem Energy, Alma. La personnalisation est aussi possible chez Beem : choisissez entre les motifs floral ou neutre et optez pour une fixation au mur, en façade, sur une palissade, au sol, dans le jardin ou sur un toit plat. Si votre installation nécessite une rallonge au-delà de 10 m de la prise, vous pouvez choisir parmi différentes options, de 5 m à 20 m, avec des coûts supplémentaires variant de 20 € à 40 €.

De plus, pour vous soulager des tracas administratifs, vous pouvez, à la commande, opter pour l’Option Zen et laisser Beem s’occuper de la déclaration ENEDIS à votre place, moyennant des frais de 15 €. Sachez enfin que tous les kits Beem Energy sont intégralement conçus et fabriqués par Beem, suivant un cahier des charges breveté et en stricte conformité avec les normes françaises. Les composants de ces kits ne sont pas disponibles dans le commerce comme produits autonomes. Enfin, sachez que la Beem Box qui pilotera votre système est équipée de deux brevets déposés à l’INPI, attestant de son caractère innovant et exclusif. Avec Beem Energy, vous bénéficiez d’une solution solaire fiable et protégée.

Focus sur l’application Beem Energy

Selon une récente enquête menée auprès de nos utilisateurs, 90 % des Beemers intègrent régulièrement notre application dans leur routine, dont 60 % la consultent même plusieurs fois par jour. Ces statistiques témoignent réellement du statut incontournable de l’application Beem Energy pour tous ceux qui souhaitent optimiser leur gestion de la consommation d’énergie. Beem Energy, c’est le seul kit solaire connecté avec une application dédiée et elle va vous permettre plusieurs choses :

suivre en temps réel la production d’énergie solaire ;

surveiller votre consommation en accédant à des informations sur les pics et les alertes de RTE ;

maîtriser efficacement votre consommation, générant ainsi des économies pouvant atteindre jusqu’à 10 % sur votre facture annuelle.

Avec elle, vous remplirez la mission que s’est donnée Beem Energy : redonner aux Beemers le contrôle sur leur consommation, en les incitant et en leur fournissant les outils nécessaires pour décentraliser l’énergie. Cette application s’avère concrètement essentielle pour vous aider à gagner quelques euros sur votre facture d’électricité. Disponible gratuitement sur Ios et Android, elle deviendra votre alliée au quotidien pour faire des économies !

Quelles économies allez-vous pouvoir réaliser ?

À cette question, il est impossible de répondre de manière universelle, évidemment. Les économies réalisées dépendront de la zone géographique dans laquelle vous installez vos panneaux solaires. Pour une fois, nous éviterons les villes les plus au nord et au sud de la France. Si vous habitez Strasbourg, le kit Beem Energy 420 W vous reviendra donc à 699 € (ou 69 € par mois en 10 mois), en 25 ans, vous économiserez 6 410 € et produirez 441 kWh chaque année. Votre kit sera ainsi rentabilisé en trois ans approximativement. À Grasse, qui est la ville la plus ensoleillée de France, vous économiserez 7 638 € d’électricité sur 25 ans, avec une production annuelle de 600 kWh.

Votre kit sera donc rentabilisé en deux ans et vous commencerez à bénéficier d’électricité gratuite dès la deuxième année ! Quelle que soit votre région, vous économiserez, en moyenne, 270 € par an sur votre facture d’électricité. Le kit Beem Energy se chargera d’alimenter tous vos appareils en veille, votre éclairage, etc. Et peu importe le temps, votre kit solaire Beem Energy fait face à tous les éléments avec résilience. Alors que votre kit adore le soleil, aucune de ses composantes ne redoute la pluie et il n’est pas nécessaire de le débrancher pendant les périodes sans production. Les pare-vents robustes garantissent que votre kit reste en place, peu importe les conditions météorologiques adverses. Les 270 € d’économies se répartissent comme suit : 150 € par kit en produisant votre propre énergie solaire, ainsi que 120 € d’économies par an grâce à la gestion efficace de votre consommation énergétique.

Quelle est l’offre en cours jusqu’au 31 octobre inclus ?

Depuis le 16 octobre et uniquement jusqu’au 31 octobre inclus, le kit Beem 420 W passe de 740 € à 699 €, soit une économie supplémentaire de 50 €. Pour bénéficier de cette réduction, il vous suffit d’entrer votre adresse mail pour recevoir un code promotion que vous indiquerez dans votre panier, au moment de passer au paiement. De plus, vous ne le savez peut-être pas, mais parrainer des amis sur l’achat de leur propre kit Beem Energy pourrait rendre le vôtre totalement gratuit ! En effet, grâce au programme de parrainage proposé par Beem Energy, vous pouvez bénéficier d’un remboursement complet de votre kit à 100 %.

Chaque utilisation de votre code parrainage par un filleul vous rapporte 50 € et, en prime, votre filleul bénéficie d’une réduction de 15 % sur sa première commande. Nous vous remboursons 50 € sur votre dernière commande à chaque utilisation du code parrain et ce processus continue jusqu’à ce que le remboursement atteigne l’intégralité de votre dernier achat. Si vous avez des amis qui ont des amis, c’est le moment de leur parler de cette offre sympathique ! L’offre est également valable sur deux kits qui vous reviendront à 1 398 € au lieu de 1 480 €, soit 82 € d’économies réelles. Quant à la livraison, il faudra compter 15 jours à partir de la date de votre commande, pour commencer à produire votre électricité gratuite !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.