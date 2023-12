« La compassion est sexy…Go vegan », une manifestation en lingerie à Lyon pour soutenir la cause animale

Que faisiez-vous le 16 décembre dernier ? Vos dernières courses de Noël ? À Lyon, rue de la République, des militants animalistes, eux, défilaient en lingerie en plein mois de décembre pour soutenir la cause animale. Un défilé débordant d’humour et haut en couleurs avec des slogans comme « La compassion est sexy… Go vegan » ou « tu es libre de ton corps, les animaux devraient l’être » aussi. L’objectif de ce défilé hivernal étant de récolter des fonds pour le Cercle de Pan, une association de protection des animaux et de la nature basée dans la Loire. Retour sur ce drôle de défilé pour une cause importante : les animaux !

Le défilé lyonnais, pourquoi faire ?

« Nous sommes en lingerie en plein hiver pour les animaux d’élevage qui, eux, n’ont aucun répit par temps de froid extrême ou de canicule. Aujourd’hui, nous pouvons être heureux, sexy, sportifs, et en bonne santé sans exploiter ni tuer des animaux. Nous pouvons nous régaler de nos plats préférés en version végane. Alors pourquoi continuer à financer un système de violence inutile quand nous avons le choix de faire autrement ? Refusons de financer les industries de viande, produits laitiers, œufs, poissons, cuir, laine, vivisection, cirques, zoos et toute industrie qui exploite et tue des animaux. Choisissons la compassion », expliquent Natasha Garnier et Ilhana Nowak, engagées lyonnaises, dans un communiqué de presse.

L’idée étant de vendre un maximum de calendriers pour verser des fonds à l’association. Sur ce calendrier, les photos sexy de militants et de militantes visent uniquement à sensibiliser sur la cause animale. Et s’ils veulent sensibiliser, c’est parce que 43 millions d’animaux sont tués en France, chaque jour, pour notre consommation humaine. Pourtant, depuis 2012, l’animal est reconnu comme un être sensible, souffrant donc, et ressentant des émotions ! Cette action a également pour objectif de démontrer, par l’exemple, que le régime végétalien équilibré convient à tous les stades de la vie.

Qu’est-ce qu’une personne animaliste ?

Être animaliste revient à défendre la cause des droits des animaux en reconnaissant leur droit à une considération éthique et morale. Les animalistes ont à cœur de soutenir la cause animale et s’opposent à l’exploitation de l’animal et aux souffrances qui en découlent. Ils engagent alors des actions dénonçant les expérimentations scientifiques ou toute pratique pouvant provoquer de la souffrance à l’animal. Devant le Parlement Européen, la représentante du parti animaliste est Hélène Thouy, cofondatrice du parti et avocate bordelaise. Dans cette instance européenne, les députés animalistes tentent d’engager des actions visant à respecter le droit des animaux dans son entièreté.

L’antispécisme, une notion un peu différente de l’animalisme

En France, l’association L214 est peut-être la plus représentative de ce mouvement, dénonçant la souffrance des animaux d’abattoirs tués dans des conditions abominables. Politiquement, le représentant de ce parti, plutôt extrême, est Aymeric Caron, député de La France Insoumise et auteur d’un livre Antispéciste, qui explique le fondement de cette notion de soutien à la cause animale. Les antispécistes remettent en question la hiérarchie traditionnelle qui accorde une valeur morale supérieure aux êtres humains, affirmant que tous les êtres sensibles, indépendamment de leur statut biologique, méritent une considération éthique égale.

Ils s’opposent au spécisme, défendant les intérêts et droits des animaux non humains, condamnant les pratiques telles que l’élevage intensif, l’expérimentation animale, la chasse et d’autres formes d’utilisation animale injustifiée. C’est une notion un peu plus extrême que l’animaliste qui veut soutenir la cause animale et effectuer des actions pacifistes comme ce défilé de lingerie, pour toucher le cœur des personnes. Plus d’informations : lecercledepan.fr. Que pensez-vous de ce happening ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .