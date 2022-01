Le recrutement : levier fondamental de croissance dans le secteur logistique

Avant mars 2020, nous connaissions évidemment l’existence du secteur de la logistique, mais nous ne savions pas l’importance qu’il prendrait en quelques mois. À l’heure où tous les magasins ou presque gardaient portes closes, la logistique est devenue un secteur économique incontournable. Et avec lequel il faudra désormais plus que compter ! C’est un domaine qui recrute chaque jour ou presque des centaines de salariés, que ce soit en intérim, en CDD, et de plus en plus en CDI d’ailleurs.

Un secteur parfois décrié, mais pourtant indispensable !

Sans ces entrepôts de stockage et de livraison parfois décriés, la vie aurait pu être encore plus compliquée en période de pandémie et de restriction de circulation. Et aujourd’hui, c’est encore la logistique qui assure la livraison des millions de vaccins ou d’autotests à travers la France ! Et à l’évidence, ce secteur est l’un des plus gros recruteurs de France. Nous allons vous expliquer précisément ce qu’est la logistique et pourquoi c’est un secteur porteur d’emplois ! Que vous cherchiez un cabinet de recrutement à Rouen, Marseille ou Lille, de nombreux emplois sont en effet disponibles en continu… Et dans ce secteur, il est aussi très facile d’évoluer vers des postes à responsabilités, ce qui n’est pas négligeable !

La logistique, c’est quoi exactement ?

Derrière ce mot un peu technique se cachent plusieurs étapes, puisque la logistique d’un colis commence à la commande du client, pour se terminer à la livraison. Entre ces deux étapes, une chaîne se forme pour que vous receviez votre colis dès le lendemain de votre commande parfois.

Cela débute par l’approvisionnement de l’entrepôt qui reçoit, gère, range des stocks venus parfois du monde entier… Des milliers de petites mains réceptionnent, trient, rangent les stocks quotidiennement. Les stocks sont gérés en temps réel afin d’éviter toute rupture, mais il faut aussi savoir les optimiser !

Il faut ensuite préparer les commandes, et cela passe à nouveau par des préparateurs de commandes, qui vont « picker » donc prélever votre commande du stock. Une fois prélevée, votre commande sera emballée puis envoyée par transporteur.

C’est une gestion des stocks en temps réel qui vous permet d’ailleurs de recevoir vos commandes le plus rapidement possible… Souvenez-vous, il y a quelques années encore, le délai moyen était d’une semaine. Aujourd’hui rares sont les commandes livrées en plus de 72h !

Une partie importante : l’expédition !

La partie expédition comprend toutes les actions à réaliser à partir du moment où votre colis est emballé. Cela commence par l’expédition de l’entrepôt de stockage vers des entrepôts d’expédition. Puis, la chaîne continue, de ces entrepôts vers les transporteurs qui apporteront votre colis sur le pas de votre porte.

Dans cette partie de la logistique, on retrouve aussi le tracking, ce petit outil qui vous permet de vous informer de la date et de l’heure de livraison de votre colis. Et ainsi de vous permettre d’être présent ou de prendre vos dispositions à l’heure où le colis doit vous être livré !

Et l’après-commande ?

Qu’on l’appelle service après-vente ou services retours, c’est toujours du ressort de la logistique. Et c’est l’un des postes clés de la logistique puisqu’il concerne la satisfaction du client… Lorsqu’un produit commandé ne vous satisfait pas, ou qu’il présente un défaut, vous vous retournez logiquement vers le site sur lequel vous avez passé commande. Et ce sera le service logistique qui vous renverra votre produit échangé ou réparé !

Un secteur en plein essor !

Au vu de la forte croissance du commerce en ligne, désormais incontournable dans notre quotidien (ou presque), la logistique est un secteur où la satisfaction du client est au cœur du système ! Et toutes les commandes sont concernées, même lorsque vous faites votre drive hebdomadaire chez Auchan, Leclerc ou Carrefour… Ce sont bien des préparateurs de commande qui s’activent pour vous livrer dans votre coffre, en moins de 5 minutes après votre paiement !

D’ailleurs, nous avons vu qu’avec la pandémie les petits commerçants se mettaient aussi au désormais célèbre « Click & Collect ». Cela ouvrait de nouvelles perspectives à ces petites boutiques fermées pour cause de Covid… Et après cette crise, le système mis en place a même tendance à perdurer, leur dégageant un chiffre d’affaires qu’ils n’avaient pas auparavant !

Que recherchent les clients aujourd’hui ?

À l’heure du « tout, tout de suite », le critère principal reste le choix des produits, mais également les délais de livraison. Aujourd’hui, les acheteurs veulent recevoir leur commande le plus rapidement possible sans pour autant que cela ne leur coûte trop cher en frais de livraison… Et du côté des logisticiens, il faut alors maîtriser et optimiser les délais afin de limiter les coûts de chaque étape de la chaîne (supplain chain). Aujourd’hui, il est possible de dire que la logistique fait partie intégrante de la réussite de certains commerçants !

Quels sont les différents métiers de la logistique ?

On vous l’a dit, la logistique est un secteur qui recrute énormément en ce moment, et la source n’est pas près de se tarir ! Les principaux métiers de la logistique sont :

préparateur de commandes,

chef d’équipe logistique, qui gère les préparateurs, on l’appelle aussi coordonnateur, tout dépend de l’enseigne,

responsable d’exploitation logistique, qui gère les chefs d’équipe généralement,

directeur de site logistique,

ingénieur méthode,

chef de projet mécanisation / robotisation / logistique,

directeur régional

La liste est longue et non exhaustive, travailler en logistique, c’est aussi travailler en équipe, souvent avec des horaires décalés, mais dans un milieu qui évolue en permanence !

De plus, la logistique permet souvent à des personnes sans diplôme d’entrer sur le marché de l’emploi par « la petite porte ». En entrant comme préparateur de commandes, il est assez aisé d’évoluer dans ces entreprises en interne, ce peut être une opportunité pour certains. Mais il existe aussi dans ce secteur des postes à responsabilités qui requièrent bien entendu des diplômes universitaires et parfois un peu d’expérience. De plus, le secteur de la logistique propose souvent des formations internes (caristes, assistant logistique) qui permettent d’acquérir des connaissances que l’on peut utiliser par la suite. Un secteur donc à ne surtout pas négliger, surtout depuis que la vente en ligne est devenue si importante dans notre quotidien !