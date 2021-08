Les jeux en ligne, les grands gagnants de la pandémie d’après cette étude

Nous garderons tous l’année 2020 en mémoire, elle restera pour toujours l’année où le monde entier s’est retrouvé confiné. A des dates différentes selon les pays, et aussi avec des conditions parfois plus ou moins strictes, mais nous étions tous confinés… La fermeture des commerces, des restaurants, des cinémas, des salles de sport a entraîné chez de nombreuses personnes, un loisir pour le moins inattendu.

Partout dans le monde, les sites de jeux d’argent en ligne ont enregistré des records d’audience… Et des records de mise également. Avec la fermeture des casinos, ceux qui y jouaient se sont repliés sur les jeux en ligne. Et ceux, qui n’y jouaient pas, ont peut-être découvert un nouveau passe-temps.

L’impact du Covid19 sur les jeux en ligne

Dans le monde entier, l’une des premières mesures de confinement fût de décider de la fermeture des lieux publics. Et donc de fermer aussi les endroits où l’on pouvait jouer : casinos, tabacs etc… Il ne restait plus aux joueurs invétérés qu’à se retrancher derrière leurs ordinateurs pour continuer à assouvir leur passion. Cependant certains secteurs du jeu ont été impacté de manière négative… Avec l’arrêt des courses hippiques ou des ligues de football, il n’était évidemment plus possible de parier sur ces événements.

Dans le même temps, les sites de jeux en ligne ont augmenté leur communication parfois même de manière agressive afin de toucher plus de joueurs. Les casinos en ligne ont diversifié leurs offres afin de toucher ceux qu’ils ne touchaient pas avant cette pandémie. La baisse des jeux d’argent sur les paris sportifs ou loterie a donc largement profité aux sites de jeux en ligne.

Des chiffres en hausse

En France, le marché des jeux en ligne s’est ouvert en 2010. En 2020, selon l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux) qui régule les jeux d’argent, les chiffres atteindront des records. Après une année 2020 record, les paris en ligne, et autres jeux de hasard de type poker enregistrent des activités encore en très forte croissance en 2021. L’ANJ estime la hausse pour 2021 à plus de 35% dans un rapport publié le 3 juin dernier.

En France, cela représente 587 millions d’euros investis. De plus, les mises semblent, elles-aussi être en constante augmentation. Quant au nombre de parieurs sportifs, il a grimpé de 29% avec une hausse encore plus importante pour les paris hippiques (+60%).

Toutefois, il est nécessaire de nuancer ces augmentations constatées en 2021, puisque comme nous vous le rappelions, les courses hippiques, les sites de paris sportifs de tennis et compétitions sportives étaient à l’arrêt complet en 2020 explique notre source l-frii.com.

Les jeux en ligne autres que paris sportifs poursuivent, eux, leur progression. Et cette progression constante des jeux en ligne doit également appeler à la vigilance et à la protection des joueurs en lignes. Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’ANJ met notamment en garde les joueurs contre certains sites de pronostics en ligne aux pratiques commerciales agressives. Ce qui pourrait atteindre la santé mentale des joueurs les plus vulnérables.

Quels sont les risques des jeux en ligne ?

Un article édité par le site Jeux Info Service met en garde sur plusieurs risques et dangers des jeux en ligne. En France, les joueurs sont protégés par l’ANJ, ce qui permet de prévenir les joueurs des sites indésirables, mais également des comportements liés au jeu excessif. En revanche, les sites illégaux ne permettent pas cette protection et c’est peut-être de ces sites qui vient le principal danger financier. Méfiez-vous donc des sites aux pratiques commerciales agressives qui proposent des jeux ou offres gratuits… En créditant gratuitement votre compte de quelques euros, ces sites peuvent vous rendre dépendants au jeu.

Le jeu en ligne peut devenir addictif !

Jouer de l’argent derrière son écran avec une carte bleue déjà préenregistrée sur le site est très simple… En un clic et quelques secondes, on peut dépenser beaucoup d’argent. Et ces sites comme ceux proposant des machines à sous ou des jeux où les gains sont minimes, peuvent vite devenir des gouffres financiers. En fait, ces jeux donnent l’impression d’avoir presque gagné et encourage le joueur à rejouer donc à réinvestir de l’argent.

Les garanties de paiement ?

Certains sites illégaux ne versent jamais les gains aux gagnants. Parfois ce sont les conditions de paiements qu’il est pratiquement impossible de remplir. Parfois ce sont tout simplement des paiements qui n’arrivent jamais ! Et les joueurs n’ont que peu de moyen de se défendre, puisque ces sites sont la plupart du temps sous couverts de lois étrangères, non valables en France.

Jouez ! Mais sur des sites légaux !

En France, les sites de jeux ont pour obligation de mettre en place un mécanisme de vérification de l’âge du joueur. Pour rappel, en France, il est normalement impossible de jouer et de percevoir ses gains pour les moins de 18 ans révolus. De plus, l’encadrement français de l’ANJ permet aux joueurs d’être avertis en cas d’investissement jugé excessif par les logiciels de surveillance. Il est également possible de s’auto-exclure et de se bannir soi-même des sites légaux, si l’on se rend compte de notre addiction. Ce qui n’est pas possible avec les sites illégaux.

En France, les sites légaux doivent être identifiés par le logo de l’ARJEL et bien sûr bénéficier de la sécurisation des paiements en ligne. Pour se faire, il faut que le lien de paiement commence par https, et contienne un cadenas sur la page. Pensez également à sécuriser vos comptes bancaires par la double authentification lors de paiements en ligne… La double authentification consiste en un code reçu par SMS et une validation sur votre application bancaire. Donc en vous connectant de votre smartphone.

Comment signaler un site illégal ?

Les sites de jeux illégaux reviennent à une escroquerie en ligne. Ils peuvent alors être signalés comme tels sur le site Internet-Signalement.gouv.fr. Il est également possible de signaler une escroquerie financière en ligne par le biais du numéro de téléphone Info Escroqueries (0805 805 817)

Jouez en ligne doit rester un plaisir et non devenir une addiction, il en va évidemment de la santé financière du joueur, mais également de sa santé mentale. Et surtout, si vous êtes joueurs et même si l’appât du gain peut vous inciter à tester des sites alléchants, restez sur des sites légaux pour jouer, vous évincerez ainsi tous les risques d’arnaques qui pullulent sur la toile !