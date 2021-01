Masques : non il n'est pas nécessaire de porter deux masques... comme Joe Bidden !

Depuis hier soir, Joe Bidden, est donc le 46ème président des Etats-Unis, et il a une façon bien particulière de porter le masque… Si son prédécesseur était plutôt du genre à tomber le masque de manière héroïque, Bidden, lui préfère en mettre deux l’un sur l’autre. Certes il fait partie des personnes à risques puisqu’il vient de fêter ses 78 ans.

Dans la plupart des conférences, on le voit se protéger le visage avec deux masques chirurgicaux… Mais est-ce vraiment nécessaire et efficace ? Selon Bruno Grandbastien, médecin hygiéniste, il n’y a pas grand risque à mettre deux masques, mais il n’y a pas vraiment de nécessité non plus !

L’arrivée des variants japonais, britannique et sud-africains de la Covid 19 relance une fois de plus le débat sur les masques. La Bavière en Allemagne et l’Autriche rendent obligatoire le port du masque FFP2 dans les transports en commun. Résurgence du virus oblige, les gouvernements de ces deux pays frappent fort quant aux mesures imposées.

Un seul masque suffit !

Pourtant Bruno Grandbastien, président de la Société française d’hygiène hospitalière n’estime pas nécessaire ces FFP2 normalement réservés aux soignants au contact direct du virus. Il expliquait sur France Info : « Je trouve que ça ne sert pas à grand-chose et que ça multiplie le risque de mal faire, de toucher son masque et donc de se contaminer «

Il rappelle également que le masque n’est qu’un geste barrière parmi tous les autres : distanciation sociale, hygiène des mains etc… Un masque chirurgical suffit donc car il est beaucoup plus facile à utiliser pour le grand public.

Wearing two protective face masks, U.S. Democratic presidential candidate Joe Biden descends from his campaign plane ahead of a series of campaign events, at the Fort Lauderdale International Airport, Florida. REUTERS/Tom Brenner ⁦@tombrennerphoto⁩ pic.twitter.com/WVGVXTDday — Jim Bourg (@jimbourg) October 14, 2020

Fabien Squinazi, médecin biologiste et membre du Haut conseil de la Santé publique (HCSP) estime lui-aussi que ce n’est pas nécessaire de porter deux masques ! Qui plus est cela ajoute des difficultés à respirer et aucune preuve scientifique n’atteste d’une meilleure efficacité.

En revanche, les distanciations sociales pourraient, elles, être portées à 2 m dans quelques jours… Quant au masque, continuer à porter les chirurgicaux ou des tissus de catégorie 1 mais pensez aussi à les jeter à la poubelle !