Quelles sont les villes les plus sûres du monde ? Et les moins sûres !

Lorsque la pandémie nous laissera respirer, il sera peut-être l’heure de penser aux voyages que l’on envisage. Même si nous n’avons pas encore de date pour une possible « évasion », cela n’empêche pas de rêver ! Numbeo, la plus grande base de données participatives des villes et pays du monde, classe chaque année, les lieux en fonction de leur dangerosité.

Si l’on en croit ces données, mieux vaut prévoir un voyage à Abu Dhabi, la ville la plus sûre au monde qu’à Caracas, la plus dangereuse en termes de criminalité. Découvrez les villes où il fait bon passer des vacances, et celles qu’il vaut mieux éviter.

Quelles sont les villes les plus sûres en 2021 ?

Le classement de Numbeo se fait sur le niveau de criminalité enregistré sur un territoire. Ainsi cette année encore c’est Abu Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis qui arrive en tête… Le taux de sécurité y est de 88.46% ! Puis viennent Doha (Qatar), Taipei (Taïwan) et Québec (Canada). La première ville européenne se trouve en Suisse, puisque Zurich y est classée en 5ème position avec 83.59% de taux de sécurité.

Quelles sont les villes les moins sûres en 2021 ?

A l’inverse, les villes les moins sûres du monde sont celles où le taux de criminalité y est le plus élevé. Ainsi Caracas (Venezuela) arrive en tête avec 84.71%, puis viennent Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guinée), Pretoria, Durban et Johannesburg (Afrique du Sud). L’Afrique du Sud est l’un des pays les moins sûrs du monde avec trois villes classées dans les cinq premières.

Et la France dans tout ça ?

Malheureusement, selon ce classement de nombreuses villes françaises sont plutôt à éviter… Cela n’empêche pas de découvrir les campagnes alentours, mais les villes en elles-mêmes ne sont pas les plus sûres du monde ! Ainsi Nice, la ville la plus sûre de France, se trouve à la 194ème place avec un taux de sécurité de 59.01%.

Puis, on trouve Bordeaux à la 221ème place et Lyon à la 239ème. Quant à la capitale, Paris, elle se retrouve à la 312ème place avec un taux de sécurité de 46,71% seulement ! Vous savez désormais où passer vos prochaines vacances, si tant est que la libre circulation entre les pays reviennent rapidement… Et ça ce n’est pas gagné !