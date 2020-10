Lyon classée deuxième meilleure grande ville du monde 2020, on vous explique pourquoi !

On l’appelle « Capitale des Gaules » ou « Ville Lumière » et elle est classée deuxième meilleure grande ville du monde au classement « Condé Nast Traveler » ! Architecture, gastronomie ou activités, les 715 000 lecteurs de Condé Nast Traveller semblent unanimes sur la cette ville française, troisième derrière Paris et Marseille en termes d’habitants.

Lyon, préfecture du Rhône se classe juste derrière Kyoto (Japon) mais est plus attractive que Singapour, Sydney, Tokyo ou Helsinki. Le classement de Lyon vient du fait qu’elle est bien plus intime que la capitale et probablement moins « dangereuse » pour les touristes.

« Lyon, la capitale gastronomique de la France. Avec une atmosphère plus intime que la ville des lumières, Lyon est un must pour de nombreux voyageurs en raison de son architecture étonnante et de sa beauté intemporelle. et le week-end, partez à la découverte des saveurs locales au marché en plein air de Saint Antoine, le long de la Saône. » décrit Condé Nast Traveller. Lyon une ville où il fait bon vivre donc, mais découvrez ce qu’il ne faut pas manquer dans cette ville du Sud de la France.

La basilique Notre-Dame de Fourvière

Si le patrimoine et les monuments vous attirent, c’est probablement à la Basilique Notre-Dame de Fourvière qu’il faudra vous rendre. Un style néo-byzantin qui surplombe la cité et vous offrira une vue imprenable sur la ville. Le quartier de Fourvière regorge de trésors architecturaux à ne manquer sous aucun prétexte.

Le théâtre gallo-romain

Ce théâtre se situe non loin de la basilique, le surnom de « capitale des gaules » n’est pas un hasard. On trouve ce théâtre antique sur la colline de Fourvière. Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les Nuits de Fourvière en juin et juillet proposent de revivre le théâtre antique comme au temps jadis.

Les traboules du Vieux Lyon Temps de visite

Une petite balade d’une demi-journée pour visiter les Traboules ! Ce sont de petits passages étroits qui passent à l’intérieur des immeubles. Si vous voulez vous perdre dans le vieux Lyon, vous n’aurez que l’embarras du choix, tant les traboules sont présentes. A l’origine, elles facilitaient le trajet entre les habitants de la colline qui allaient vers la Saône, depuis elles sont une particularité lyonnaise.

Le parc de la Tête d’Or Temps de visite :

Après les traboules, une petite visite du parc de la Tête d’Or s’impose, il regorge d’activités pour toute la famille. Il offre une diversité de fleurs avec la roseraie, mais également de nombreux animaux comme des canards qui se trouvent auprès des nombreux ruisseaux du parc. Très prisé pour les photos de mariage, c’est un peu le « poumon vert » de la ville de Lyon.

La place Bellecour et la rue de la République

On ne présente plus la Place Bellecour et sa majestueuse statue de Louis XIV juché sur son cheval… Souvent cette photo illustre les articles sur la ville. La légende raconte que le sculpteur de cette statue s’est suicidé… La raison : il aurait oublié les étriers du roi, il s’agit évidemment d’une légende urbaine ! Le sculpteur François-Frédéric Lemot ne s’est pas suicidé « après avoir oublié les étriers » de la statue. L’oeuvre d’art équestre représente Louis XIV monter un cheval mais à la romaine. L’absence d’étriers est donc logique et tout à fait normale. Bref, c’est un quartier très commercial et très prisé de la jeunesse lyonnaise.

Les berges du Rhône

A Lyon, le Rhône traversant offre de magnifiques ballades. Qui plus est, les aménagements des berges sont pensés pour les familles. Les berges du Rhône à Lyon, ce sont les pique-niques, les rassemblements étudiants et les péniches transformées en boîtes de nuit.

La gastronomie Lyonnaise

Qu’on se le dise ! Lyon est LA capitale mondiale de la gastronomie. On ne présente plus le regretté Paul Bocuse, qui a fait de sa gastronomie, une institution lyonnaise. Rosette de Lyon, quenelles, cervelles de canut, les mets sont connus dans le monde entier… Si votre compte en banque ne vous permet pas un dîner chez Bocuse, les bouchons lyonnais ou le marché couvert vous offriront un large choix de découvertes. Cependant les bouchons lyonnais peuvent être des « attrape-touristes », préférez les restaurants traditionnels lyonnais.

La liste n’est pas exhaustive tant la ville de Lyon regorge de trésors insolites et historiques… Il ne vous reste plus qu’à y poser vos valises.