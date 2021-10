Une carte bancaire pour votre ado... Bonne ou mauvaise idée ?

Vous en avez marre que votre ado vous réclame de l’argent de poche, ou vous emprunte, avec votre consentement, votre carte bancaire ? Et si vous franchissiez le pas, de lui fournir sa propre carte bancaire ?

C’est une décision parfois difficile à prendre, et cela a, bien entendu ses avantages et ses inconvénients. Tout va dépendre de l’âge de votre enfant, de sa maturité et également de l’argent que vous lui donnerez.

Car évidemment, vous serez, vous parents, les premiers à alimenter son compte en banque. Responsabilité, gestion de son compte, mais aussi économies possibles… Une carte bancaire pour adolescents, cela peut-être une très bonne idée. Encore faut-il savoir comment l’adolescent peut en profiter. On va tout vous expliquer !

Les avantages d’une carte bancaire pour un adolescent

Depuis quelques décennies déjà, il est possible à un mineur d’avoir une carte bancaire spécialement dédiée. La plupart des banques, sinon toutes, proposent une carte bancaire pour ado. Pour l’adolescent, c’est le premier pas qui marque son indépendance et c’est une responsabilité qu’il sera ravi d’endosser.

Il suffit d’une autorisation parentale pour que votre enfant puisse avoir une carte bancaire. Mais si vous hésitez à offrir une carte bancaire à votre ado, les différents avis Pixpay, vous y aideront peut-être.

C’est ensuite une très bonne manière de gérer son argent… En bloquant les paiements sur un certain montant, l’adolescent devra gérer ses dépenses, de manière à ne pas bloquer sa carte bancaire. Avec l’avènement du numérique au détriment du numéraire, une carte bancaire, jeune, lui permettra d’apprendre à maîtriser les paiements numériques.

La maturité de l’adolescent va déterminer sa capacité à gérer sa carte bancaire… Un enfant de moins de 10 ans adorera jouer à la marchande en comptant ses pièces et billet… Après 10 ans, cela ne l’amusera plus et il préfèrera se rendre dans sa boutique préférée et payer avec sa carte de crédit !

Un outil de contrôle pour les parents !

Aujourd’hui toutes les cartes bancaires se lient à une application mobile et souvent d’une application miroir pour les parents. Ce qui veut dire que le parent saura en temps réelle ce que dépense l’adolescent. En paramétrant les plafonds de paiement et de retrait sur des sommes à déterminer en fonction de son argent de poche par exemple, vous serez assurés qu’il ne se mettra pas dans le rouge. Mais il existe aussi la possibilité d’interdire certains achats : jeux en ligne, bars, sites pornographiques… Rappelons que les parents sont responsables de l’enfant jusqu’à ses 18 ans révolus. Contrôler ses dépenses avant 18 ans doit être une condition non négociable entre les parents et l’adolescent.

Les points de vigilance à connaître

Si la confiance entre les parents et l’adolescent est fondée, alors, il n’y a pas vraiment d’inconvénients. Il faut juste clairement expliquer les règles et les limites à ne pas franchir…

Ne pas perdre sa carte bancaire, surtout si vous l’équipez du fameux « sans contact ». En menaçant que n’importe qui pourra alors lui ponctionner 50€ sur son compte, cela devrait le responsabiliser.

Ne jamais divulguer son code secret ni le noter sur un papier volant… Le mémoriser une bonne fois pour toutes en fait !

Quelques astuces pour les parents !

Vous allez pouvoir provisionner les comptes de vos enfants via un simple virement immédiat… Souvent les parents et les enfants restent dans la même banque, ce qui facilite les opérations de compte à compte. Mais, certaines banques prévoient également des virements express. Ce qui peut-être absolument indispensable, en cas d’urgence, si l’enfant est en voyage scolaire par exemple !

Vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter d’un éventuel découvert puisque celui-ci ne sera pas possible… Si l’adolescent dépense trop, il ne pourra pas payer son achat si cela met son compte en débit.

Autoriser une carte bancaire à un adolescent, c’est le responsabiliser et parfois même lui apprendre à épargner dès que possible… Et cela lui permet aussi de maîtriser son budget, puisqu’il ne pourra pas « claquer » tout l’argent de Noël en un seul paiement si celui-ci dépasse le plafond autorisé ! Noël approche justement, c’est peut-être le moment de le familiariser avec ses futures responsabilités ?