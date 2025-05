AI Video Cut, un outil boosté à l’IA qui extrait automatiquement les meilleurs moments vos vidéos

Vous connaissez les heures passées à trier, couper, ajuster une longue vidéo pour en faire trois extraits décents ? Personnellement, je connais cela très bien et j’avoue que ce n’est pas réellement ma tasse de café ! C’est long, imprécis, et la plupart du temps, je dois m’y reprendre à deux ou trois fois pour couper pile l’extrait dont j’ai besoin. Il y a quelques jours, j’ai découvert un outil de montage, certes payant, mais le mien l’est aussi dans mon abonnement Office ! Il s’appelle AI Video Cut, coûte approximativement 30 € par mois (29 $) mais peut être essayé gratuitement. Concrètement, c’est une plateforme boostée à l’IA qui extrait automatiquement les meilleurs moments de vos longues vidéos pour les transformer en pépites virales au format TikTok, Shorts ou Reels. Et, franchement, si vous êtes créateurs de contenus, ou aimez les punchlines sur vos réseaux, il vaut le détour. L’outil s’adresse en priorité aux contenus conversationnels de moins de 30 minutes… mais ce qu’il fait, il le fait bien. Très bien même. Présentation.

Un assistant qui a du flair pour la punchline

Le vrai tour de force d’AI Video Cut, c’est son analyse contextuelle du contenu. Vous lui donnez une vidéo brute (un podcast filmé, une interview, la promenade de votre chien…) et en quelques minutes, il vous ressort une série de clips taillés pour l’engagement. Il repère les phrases fortes, les silences dramatiques, les regards caméra, et même les intonations de voix un peu percutantes. Résultat : des extraits prêts à poster, bien cadrés, sous-titrés automatiquement, avec zoom dynamique et tout ce qu’il faut pour captiver un public pressé. Lorsque je regarde une vidéo, et que je suis donc « côté spectateurs », j’avoue que je zappe si c’est trop long, et surtout si je m’ennuie ! Avec AI Video Cut, tous les moments gonflants sont automatiquement retirés : un bonheur pour les Tiktokeurs !

Des fonctionnalités étonnantes !

Mieux encore, l’outil permet de personnaliser la durée des clips (5, 10 ou 20 phrases), de choisir le ton (émotionnel, persuasif, fonctionnel), et bientôt, d’y ajouter un appel à l’action intégrée. C’est fluide, rapide, et franchement bluffant… L’outil en ligne est optimisé pour les vidéos en anglais, mais il est possible de changer la langue dans les paramètres.

Un vrai gain de temps pour les créateurs de contenus

Si vous êtes podcasteur, community manager, e-commerçant, organisateur d’événement ou simplement créateur débordé, AI Video Cut peut devenir votre meilleur ami numérique. Il vous permet de rentabiliser vos longues vidéos en les recyclant en mini-clips viraux sans y passer vos soirées. C’est une solution intelligente, rapide, et plutôt fun à utiliser — surtout quand vous voyez votre vidéo générer 12 extraits en six minutes chrono. Disons que si je compare à ma conception plutôt artisanale, j’ai besoin d’une heure pour une vidéo parfaite de deux minutes. Vous la voyez la différence ? Bien sûr, il ne remplace pas un monteur pro, surtout si vous tenez à vos couleurs Pantone et vos transitions swipe ultra-stylisées. Mais, pour du contenu efficace, régulier et engageant, il coche un nombre impressionnant de cases. Et vous, laisseriez-vous une IA s’occuper du montage pour gagner du temps (et peut-être quelques abonnés) ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .