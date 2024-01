Beelink SEI12 PRO : notre test et avis sur le mini PC (i7-12650H)

Vous en avez assez de votre PC qui encombre votre bureau, et songez de plus en plus à opter pour un mini PC. Saviez-vous que la marque chinoise Beelink, fondée en 2014, était l’une des spécialistes dans la conception de mini PC, de boîtiers Android TV et d’autres appareils électroniques ? Réputée pour répondre aux différents besoins des utilisateurs, et à leurs activités, les mini PC Beelink se destinent autant à la bureautique, qu’au gaming ou au divertissement. Compacts et puissants, les mini PC Beelink sont de petites bêtes de courses dans le domaine. Nous avons pu tester le Mini PC Beelink SEi12 PRO, un modèle doté du nouveau système de processeur proposant des fréquences impressionnantes. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et installation

Le mini PC Beelink SEI12 PRO est livré dans un petit carton aussi compact que lui. Nous retrouvons à l’intérieur du packaging le fameux ordinateur, une alimentation externe, deux cordons HDMI, diverses notices ainsi qu’un support pour écran VESA.

L’installation se fait en quelques minutes. Munissez-vous d’une souris et d’un clavier filaire pour la première installation et suivez les étapes. C’est ultra-simple et à la portée de n’importe quel néophyte.

On choisit la langue, on nomme le PC et on suit les étapes d’installation de Windows 11.

Focus sur les processeurs Beelink en général, et sur celui du Mini PC Beelink SEI12 PRO

Le Mini PC Beelink SEI12 PRO est doté d’un puissant processeur i7-12650 H, d’une puce mobile avec 10 cœurs et de 12 threads. Rappelons que les cœurs du processeur (CPU) sont des unités de calcul individuelles à l’intérieur d’une puce. Chaque cœur est capable d’exécuter des instructions de manière indépendante. Le thread, quant à lui, est une unité virtuelle de traitement qui permet à un processeur d’exécuter plusieurs tâches en parallèle. 10 cœurs et 12 threads, et un processeur cadencé à 4,7 GHz, autant vous dire que cela déménage !

Si vous passez du temps à regarder ou même à travailler sur des vidéos, cela ne lui posera aucun problème en termes de fluidité. Vous vous interrogez peut-être sur la chaleur générée par la puissance de son processeur ? Justement, Beelink innove avec un dissipateur thermique et des caloducs qui dirigent la chaleur vers des ailettes. De plus, un ventilateur puissant vient assurer la circulation de l’air, l’évacuant vers l’arrière. Le refroidissement est donc assuré tout en garantissant de conserver des performances très stables. De plus, les nouveaux modèles Beelink comme c’est le cas du SEI12 PRO ont été améliorés grâce à un rééquilibrage des cœurs embarqués.

Focus sur la connectivité du Mini PC Beelink SEI12 PRO

Là encore, vous ne devriez pas être déçu par les propositions du Mini PC Beelink SEI12 PRO en matière d’interfaces et de connectivité. La liste est longue et vous aurez le choix pour brancher vos périphériques. En effet, il dispose d’une prise HDMI, d’une DP, de deux entrées USB 3.2 Gen2, de deux prises USB 2.0, d’une entrée USB type-C (pour les données), d’une prise Ethernet Gigabit 1000M, d’une prise audio 3,5 mm. Concernant la connectivité, il sera possible de le connecter en Wi-Fi 6 (802.11 ax) ou via une connexion Bluetooth 5.2 (parfaite pour les périphériques clavier, souris, etc.).

Arrêtons-nous un instant sur cette connectivité à toutes épreuves ou presque. Le module Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 dispose d’antennes internes, et est livré avec un support VESA pour une fixation facile derrière un écran. Nous n’avons pas testé le support, mais je vous mets une vidéo en fin d’article pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble. Les deux nouvelles versions sont fournies avec une licence de Windows 11 préinstallée et conservent des fonctionnalités telles que le Wake On Lan et le démarrage programmable dans le BIOS. Quant à l’alimentation du Mini PC, elle se fait via un port jack classique en 19 V et 5,26 A.

Sortie double affichage : une fonctionnalité intéressante

Le double affichage sur cet appareil compact est une fonctionnalité supplémentaire qui s’avère plaisante lorsque vous avez l’habitude de travailler sur deux écrans, par exemple. C’est aussi une manière, pour les travailleurs à domicile, sur écran, d’augmenter leur efficacité, ainsi que leur productivité. Que ce soit pour la navigation sur Internet, l’utilisation de Microsoft Office, la conception d’applications, la lecture de vidéos UHD ou les petits jeux, ce mini PC propose une fluidité exemplaire dans tous ces domaines. C’est une particularité intéressante, car souvent, pour obtenir ce niveau de fluidité, il faut investir une somme élevée et s’équiper de matériel très performant, voire professionnel.

Focus sur les capacités de stockage du Mini PC Beelink SEI12 PRO

Sur le Mini PC Beelink SEI12 PRO, vous allez pouvoir stocker une quantité impressionnante de documents, de fichiers, de vidéos ou de photos en tous genres. En effet, en termes de stockage, le Mini PC Beelink SEI12 PRO est livré avec une impressionnante RAM DDR4 double canal de 32 Go (2 × 16 Go). Et, ce n’est pas tout ! Pour encore plus de stockages, il se dote de deux emplacements de mémoire extensibles pouvant atteindre 64 Go (2 × 32 Go). D’ailleurs le SSD M.2 PCIE4 NVME de 500 Go qui l’équipe peut même étendre sa capacité de stockage jusqu’à 2 To.

De plus, pour ceux qui n’auraient encore pas assez de stockage avec les fonctionnalités originelles, il est possible d’étendre encore la capacité via un disque dur de 2,5 pouces. Quant aux caractéristiques plus techniques, elles incluent deux slots de mémoire vive en DDR4-3200, procurant une capacité maximale de 64 Go. Le stockage est confié à une solution M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, généralement équipée de SSD Kingston, et une baie d’extension 2.5 SATA3 pour monter deux unités de stockage rapides en interne.

Toutes les caractéristiques techniques du Mini PC Beelink SEI12 PRO

Marque : Beelink

Série : SEI

Plateforme matérielle : PC

Système d’exploitation : OS

Résolution de l’écran : 3 840 x 2160 pixels

Résolution maximale de l’écran : 3 840 x 2160 pixels

Processeur : Apple Core i7 cadencé à 2,3 GHz

RAM : 16 Go DDR4

Disque dur : SSD de 32 Go

Marque du chipset : AMD

Description de la carte graphique : dédiée

Type de connexion sans fil : 802.11 ab

Nombre de ports USB 2.0 : 2

Poids de l’article : 1574 g

Dimensions de l’emballage : 7,36 × 5,39 × 4,61 pouces

Couleur : Noir

Marque du processeur : Intel

Nombre de processeurs : 1

Type de mémoire d’ordinateur : SDRAM DDR4

Interface du disque dur : PCIE x 4

Vitesse de rotation du disque dur : 500 RPM

Conclusion

Pour conclure, nous dirions que le Mini PC Beelink SEI12 PRO est un combo intéressant proposant des performances élevées, des interfaces polyvalentes, la sortie double affichage qui s’avère commode. De plus, il faut noter son excellente capacité de stockage généreuse, qui en fait un choix parfait pour ceux qui recherchent des performances maximales pour un encombrement minimal. De plus, son côté sobre et minimaliste fait qu’il s’intègrera parfaitement dans tous les bureaux, même les plus modernes. Beelink conforte donc avec le Mini PC SEI12 PRO sa réputation de spécialiste des minis appareils performants sans pour autant voir votre budget s’envoler ! Un dispositif parfait pour de la bureautique, créer un NAS ou un serveur multimédia pour la maison. Pour le tarif, ce dernier est actuellement proposé au prix de 579 € (avec un coupon de 70 € à cocher en plus sur Amazon.). Un tarif très intéressant. Plus d’informations sur le site officiel : bee-link.com

Les plus

Compact

Puissant

Silencieux

Les moins

Un support vertical aurait été bienvenu

