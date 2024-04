Test du Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO, parfait pour la bureautique, moins bon pour le « gaming »

Vous êtes souvent en voyage d’affaires, ou travaillez à distance, dans des endroits parfois improbables, mais il vous est difficile d’emporter votre PC de bureau, évidemment. Pourquoi ne pas investir dans un mini PC qui vous autorisera les déplacements avec votre outil de travail (à condition d’avoir un écran sur place ou un écran portable), vos documents, vos séries préférés, etc. ? C’est justement ce que propose le nouveau PC ultra-compact de la marque ACEMAGICIAN. Il y a quelques semaines, j’ai pu tester le mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO qui reçoit la note de 4,4/5 étoiles, et est vendu au prix de 589,99 € sur Amazon. Un mini PC puissant et discret (fournit gracieusement par la marque) qui m’a permis de découvrir une autre manière de travailler, ou de s’amuser. Je vous invite à le découvrir en détail, et partage avec vous, mon retour d’expérience.

Déballage et présentation

Le Mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO est livré dans une toute petite boite, promettant des dimensions très compactes de l’appareil (13 × 13 × 5 cm).

Je retrouve à l’intérieur de la boite le petit ordinateur, une notice de démarrage rapide, une alimentation et son cordon, une nappe pour ajouter un disque dur de 2,5 pouces, un câble HDMI, ainsi qu’un support pour le fixer directement au dos d’un écran.

L’installation est très simple, il suffit de brancher l’alimentation et le câble HDMI sur un moniteur PC ou une TV et de se laisser guider par les informations à l’écran. Comptez une dizaine de minutes pour l’installation et paramétrage.

Quels sont les points forts du mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO ?

Les atouts du mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO sont nombreux. J’ai apprécié le fait qu’il soit réellement « mini » et qu’il soit vraiment très compact sans rogner sur ses performances. Ses performances et sa fluidité sont rendues possibles grâce au processeur AMD Ryzen 7, qui le rend également économe en énergie. Je l’utilise principalement pour de la bureautique. J’ai aussi réalisé quelques tests des jeux et des vidéos, et globalement, il s’en sort très bien pour la lecture de films ou de séries, il galère toutefois un peu plus sur les jeux vidéos. La marque le conseille en priorité un usage bureautique, mais précise qu’il peut aussi être utilisé pour l’éducation des enfants, ou comme home cinéma.

Techniquement, il est capable de prendre en charge jusqu’à trois écrans 4K@60 Hz grâce à ses ports HDMI et de type C (fonctionnalité que je n’ai pas testé). Du côté de la connectivité, j’ai aussi été très impressionné. En effet, il prend en charge le Wi-Fi 6 et dispose de deux ports LAN RJ45, ce qui permet d’obtenir une connectivité rapidement. J’ai réalisé un test en Wifi 6 (fibre Free) à environ un mètre de distance de la box. Les résultats sont très bons. 850 Mbit/s par seconde en téléchargement (download) et 622 Mbit/s en téléversement (upload).

De plus, sa compacité en fait un compagnon idéal pour les déplacements, qu’il s’agisse de déplacements professionnels ou personnels. En termes de vitesse et d’efficacité, il bénéficie de la technologie 802.11ax pour le Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du RJ45 1000M Ethernet (non testé), procurant ainsi une connectivité flexible pour toutes les exigences de transfert de données.

Focus sur le processeur, et sur sa vitesse d’exécution

Qui dit mini PC ne dit pas forcément miniprocesseur. En effet, il se dote du puissant processeur AMD Ryzen 7 5700U, ce qui lui a permis de répondre à toutes mes demandes, sans rechigner. De plus, il dispose d’une fréquence de 1,9 à 4,4 GHz, 8 cœurs et 16 threads, ainsi que d’une mémoire cache L3 de 16 Mo, ce qui lui permet d’être plus puissant que les processeurs précédents comme les Ryzen 5500U ou 3500U. Avec le mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO, vous pourrez faire « tourner » certains logiciels gourmands comme Adobe Photoshop, Adobe Premiere, CAD, ou ArcGIS.

Côté jeu, le fabricant indique qu’il est adapté pour jouer, entre autres, aux jeux suivants : League of Legends, GTA5, CSGO. J’ai testé GTA 5, le jeu refuse tout simplement de se lancer (erreur système).

Le jeu Life of Strange tourne plutôt bien, en baissant les paramètres graphiques au minimum.

Vous l’aurez compris, n’espérez pas faire tourner des jeux plus gourmands, il n’est franchement pas fait pour cela malgré sa configuration impressionnante qui comprend 32 Go de mémoire DDR4 double canal (2 × 8 Go, jusqu’à 3 200 MHz) et un disque dur SSD de 512 Go. Il lui manque uniquement une vraie carte graphique, mais pour des raisons de place évidente, il est impossible d’en intégrer une.

Ces fonctionnalités lui assurent quand même une grande stabilité et une rapidité constante même lors de la gestion de fichiers volumineux et de l’exécution simultanée de plusieurs programmes. Pour ceux qui ont besoin d’encore plus d’espace de stockage, il est possible d‘ajouter un disque dur supplémentaire de 2,5 pouces pour étendre la capacité jusqu’à 2 To.

Focus sur le refroidissement et la latence du mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO

Pour ne rien vous cacher, mon bureau ressemble parfois à une usine à gaz, avec des branchements partout, hubs et autres joyeusetés. Néanmoins, en déplacement, il faut occasionnellement faire des choix de périphériques, ou emporter aussi des hubs de secours. Avec le mini PC compact ACEMAGICIAN, j’ai tout sous la main. En effet, il propose une gamme complète de ports pour répondre à mes besoins quotidiens. Ainsi, il dispose de deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0, un port HDMI, un port DC, un port microphone, un port Type-C et deux ports RJ45. Le problème des PC portable se trouve aussi dans le fait qu’ils chauffent vite.

Malgré son système de refroidissement intégré, comprenant un ventilateur pour dissiper la chaleur, le mini PC chauffe beaucoup quand on lance un jeu. En mode bureautique ou multimédia, aucun problème. Cela me permet donc de travailler plus longtemps sans prendre de risque pour mon matériel. Concernant la connectivité réseau, ce mini PC est équipé du Wi-Fi 6 intégré, du Bluetooth 5.2 et d’un réseau Ethernet Gigabit (1000 Mbps).

Ces fonctionnalités assurent une parfaite connectivité quel que soit l’endroit où je me trouve, et peu importe la connexion disponible. Que ce soit pour connecter des périphériques (souris, des claviers ou des casques), ou pour interagir avec des serveurs, des dispositifs de surveillance, des équipements de bureau, des moniteurs, des projecteurs ou des téléviseurs, ce mini PC propose une connectivité stable et fiable pour répondre à tous vos besoins informatiques.

Que faut-il savoir de plus sur le mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO

Le mini PC de bureau ACEMAGICIAN est équipé d’un GPU AMD Radeon Vega7 cadencé à 1800 MHz, procurant une puissance de traitement graphique remarquable qui garantit une lecture fluide des films en 4K UHD. Chaque pixel est rendu avec une précision exceptionnelle, permettant à chaque détail de se refléter parfaitement pour une expérience de visionnage sur grand écran véritablement immersive.

Concernant le système d’exploitation, le fabricant précise qu’il est important de noter que ce produit est optimisé (donc modifié) pour fonctionner de manière optimale avec son OS spécifique. Installer d’autres systèmes d’exploitation « pourrait » entraîner des dysfonctionnements ou altérer les fonctionnalités de l’appareil. Ainsi, pour garantir une expérience utilisateur optimale, il est recommandé de conserver le système d’exploitation préinstallé pour profiter pleinement des performances et des fonctionnalités offertes par ce mini PC. Je suis un peu moins fan, car certaines applications intégrées ne sont pas traduites en français. Je n’aime pas trop le concept d’« OS propriétaire », mais cela ne devrait pas être rédhibitoire pour la majorité d’entre vous.

Conclusion

Est-ce mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO est un bon produit ? J’ai envie de vous répondre oui, mais pas pour toutes les utilisations. Je m’explique. Pour un usage bureautique, pour surfer sur internet et regarder des vidéos, il est parfait. La possibilité de pouvoir le fixer au d’un moniteur est très sympa et globalement, il tient ses promesses. Vous pouvez même le transformer en serveur multimédia si vous le souhaitez. Pour jouer à des jeux vidéo qui nécessitent une véritable carte graphique, passez votre chemin. Cependant, il est possible de l’utiliser pour jouer à des jeux peu gourmands, mais pas plus, n’espérez pas un résultat exceptionnel. En ce moment le mini PC ACEMAGICIAN AM06PRO est disponible au prix de 589,99 € sur Amazon, c’est peut-être le moment de redonner un coup de boost à votre petit parc informatique ?

Les plus

Puissant

Compact

Silencieux

Abordable

Les moins

Windows 11 modifié

Certaines applications sont en anglais (l’outil de capture d’écran par exemple)

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : ‎ACEMAGICIAN

Numéro du modèle de l’article : ‎AMD Ryzen 7 5700U séries‎

Garantie constructeur ‎ : 1 an

Système d’exploitation : OS

Marque du processeur : AMD

Type de processeur : ‎Ryzen 7

Vitesse du processeur ‎ : 1,8 GHz

Nombre de cœurs : 6

Taille de la mémoire vive : 32 Go

Mémoire maximale : 64 Go

Vitesse de rotation du disque dur ‎ : 7200.00

Taille du disque dur : ‎512 Go

Technologie du disque dur : SSD

Interface du disque dur : eSATA

Carte graphique intégrée

Mémoire vive de la carte graphique : 32.00

Type de mémoire vive (carte graphique) : mémoire DDR

Socket du processeur ‎Socket : AM4

Type de technologie sans fil : Bluetooth

Interface du matériel informatique : VGA, Port d’écran, Ethernet, HDMI, USB 3.0, USB 2.0

Nombre de ports USB 2.0 : ‎2

Nombre de ports USB 3.0 : 2

Dimensions de l’article L × L × H : ‎13 × 13 × 5 cm

https://www.youtube.com/watch?v=9S8H-lheTcw

