BLUETTI AC180 : une station électrique portable qui se recharge TRÈS rapidement (test et avis)

Plusieurs facteurs font que nos mentalités changent et que nous prenons conscience de certaines conséquences de nos habitudes. Utiliser l’électricité est une habitude quotidienne, dont nous ne saurions pas nous passer. Cependant, avec les différentes augmentations de ses coûts, et le fait qu’elle soit une énergie fossile, nous réfléchissons désormais à deux fois avant d’utiliser un appareil énergivore. Ainsi, ceux qui le peuvent, privilégient les heures creuses pour le sèche-linge, le lave-linge ou le lave-vaisselle. Pour profiter d’électricité gratuite ou presque, il existe aussi une autre possibilité : la station électrique portable. Elle se recharge rapidement, ou se couple avec des panneaux solaires afin de ne plus consommer d’énergie.

Quels sont les principaux atouts de la station électrique portable BLUETTI AC180 ?

La station électrique portable Bluetti est une solution unique qui allie des performances robustes, une polyvalence parfaite et la tranquillité. Vous allez, par exemple, pouvoir l’utiliser en camping, ou dans votre abri de jardin si celui-ci est éloigné de la maison. Concernant la batterie, elle se dote d’un modèle LiFePO₄ de 1152 Wh (36 Ah) qui garantit plus de 3 500 cycles de charge. Ainsi, vous devriez pouvoir l’utiliser pendant de longues années. Du côté du rechargement, elle nécessite seulement 45 minutes pour atteindre 80 % de sa capacité totale avec une puissance d’entrée allant jusqu’à 1440 W. Vous pouvez évidemment la coupler avec des panneaux solaires afin qu’elle se recharge.

Toujours prête à fournir de l’électricité, elle est indispensable en camping, ou dans des conditions hors réseau. Avec une consommation d’énergie optimisée en mode veille et le nouveau mode ECO la gestion de l’alimentation devient automatique. Quant aux appareils qui peuvent être utilisés avec cette station électrique portable, ils sont nombreux, et même les plus exigeants comme les cafetières, les bouilloires ou les réfrigérateurs ne lui poseront aucun problème.

Un autre avantage de la BLUETTI AC 180 est d’être extensible en fonction de vos besoins. En effet, vous avez, par exemple, la possibilité de la recharger avec des batteries d’extension (B80, B230, B300), ce qui vous permettra d’atteindre, une source d’alimentation continue jusqu’à 4 224 Wh.

Que faut-il savoir de plus sur la station BLUETTI AC180 ?

Concrètement, avec une sortie CA continue de 1800 W, extensible jusqu’à 2700 W pour les dispositifs de chauffage, l’AC180 alimente facilement 99 % des appareils électroniques et électroménagers. De plus, malgré ses performances exceptionnelles, l’AC180 reste compacte et portable, mesurant 340 mm x 247 mm x 317 mm et pesant seulement 16 kg. Cette conception facilite son transport, ainsi que son rangement dans le coffre d’une voiture par exemple.

Pour se faire discrète, elle s’équipe d’une technologie de réduction du bruit qui garantit une expérience de charge silencieuse avec un son quasi inexistant de 45 décibels seulement sur le papier. Dans les fait, elle est très légèrement plus bruyante (52 dB) selon nos mesures.

Elle est évidemment contrôlable via Bluetooth (activation des ports CC et CA), ce qui vous permet de surveiller sa charge à distance, et de gérer votre consommation d’énergie, même sans être physiquement présent auprès de la station.

Pour vous donner une petite idée de ses capacités, sachez qu’elle peut recharger ou activer les appareils suivants :

Un smartphone pendant 61 heures

Un ordinateur portable durant 16 heures

Une cafetière durant 0,6 heure

La lumière durant 103 heures

Un ventilateur durant 26 heures

Un réfrigérateur durant 16 heures

Bien entendu, ces données pourront varier en fonction de votre appareil, si vous branchez un réfrigérateur américain, il y a de fortes chances pour que le temps soit plus court qu’avec un réfrigérateur de camping !

Toutes les caractéristiques techniques :

Capacité de la batterie : 1 152 Wh (36 Ah)

LiFePO₄ (Phosphate de fer lithium)

Cycle de vie : 3 500+ cycles à 80 % de capacité

Recharge à 80 % tous les 3 à 6 mois

Systèmes de gestion : MPPT Controller, BMS, etc.

Sortie CA : 2 × 230 V/7,8 A sorties

1 800W au total

Type d’onduleur : Onde sinusoïdale pure

Puissance de surtension : 2.700W

Port USB-C : 1×100W Max.

Port USB-A : USB-A1 : 5VDC/3A (2 ports), 15W au total, USB-A2: 5VDC/3A (2 ports), 15W au total

Sorties 12 V DC : 1 × 12 V/10A (Sortie pour voiture) *Tous réglementés.

Bloc de recharge sans fil : 1 × 15W Max.

ENTRÉE

Charge CA avec l’adaptateur : 1.440W Max.

Charge solaire : 500W Max, VOC 12-60VDC/ 10A

Charge en voiture : 12/24 V du port allume-cigare

Entrées Max : 1.440 W

Câble de charge CA (mode turbo 1.440 W) : ≈1,3-1,8 Heure

Charge solaire (500W) : ≈2,8-3,3 Heures (500W Max)

Chargement en continu : oui

Poids : 16 kg

Dimensions (LxWxD) : 340 mm x 247 mm x 317 mm

Température d’utilisation : -4-104℉/-20-40℃

Température de stockage : 32-104°F/0-40 °C

Garantie : 5 ans

Accessoires : Câble de recharge CA Câble de recharge pour voiture Câble de recharge solaire

Quel type de panneau solaire choisir avec cette station électrique portable ?

Lorsqu’il s’agit de choisir le panneau solaire optimal pour l’AC180, il est crucial de respecter les spécifications techniques afin d’assurer une recharge efficace et rapide. Les exigences comprennent une tension totale de circuit ouvert de 12-60 V, une puissance d’entrée maximale de 500 W et la présence de connecteurs MC4. Fortement recommandés pour maximiser les performances, les panneaux solaires BLUETTI PV420, PV350 et PV200 ont été spécifiquement conçus pour répondre à ces critères.

Avec des temps de charge estimés respectifs de 3,7 heures, 4,3 heures, et 3,9 heures, ces modèles garantissent une recharge rapide et efficace de l’AC180. Attention, avant de choisir des panneaux solaires pour cette station, il faudra se conformer aux exigences du constructeur. La BLUETTI AC180 se distingue par une charge solaire rapide et efficace, rendue possible par son régulateur de charge MPPT intégré. Capable de gérer une entrée solaire allant jusqu’à 500 W, ce générateur solaire peut complètement être chargé grâce à l’énergie solaire propre, écologique et renouvelable. L’idée de la coupler avec des panneaux solaires vous permet réellement de ne plus consommer de courant, ce qui peut se révéler commode pour un chauffage de piscine ou pour recharger votre vélo électrique, à l’extérieur.

Pourquoi sera-t-elle peut-être très utile cet hiver ?

Nous ignorons encore si, cette année, l’électricité « nationale » suffira à alimenter la France entière. Souvenez-vous d’éventuelles coupures d’électricité aux heures de pointe, qui avaient fait l’actualité, l’hiver dernier. Avec l’hiver qui arrive et la menace des coupures de courant liées à une surconsommation, elle peut s’avérer être d’un grand secours pour maintenir le chauffage, la télévision allumée, ou votre box connectée au Wi-Fi. Et, c’est justement sa fonction UPS (alimentation sans interruption) qui le lui permet. Grâce à sa fonction UPS avancée, elle rétablit l’alimentation instantanément avec un temps de commutation de seulement 20 ms. Ainsi, les utilisateurs n’ont pas à craindre les interruptions de courant, assurant une continuité inébranlable de l’alimentation électrique.

Conclusion :

La station électrique portable BLUETTI AC180 s’installe en quelques minutes, elle est automatiquement reconnue via l’application dédiée. Le design (et ses poignée) sont parfaites pour une utilisation domestique, mais également nomade. Elle se recharge très rapidement sur le secteur, nous ferons des tests additionnels pour un rechargement via des panneaux solaires. On regrettera simplement l’absence d’un coffre de rangement pour les trois cordons (au au pire une pochette de rangement). La batterie est disponible directement sur le site de Bluetti au prix de 1 099 €, un tarif très correct quand on compare ses fonctionnalités et ses performances aux autres produits du marché.

Les plus :

Compact (idéal pour une utilisation nomade)

Légère (seulement 17 kg)

De nombreux ports de charge

Fonction UPS

Les moins :

Cordon de voiture un peu court

Seulement deux prises 220 V

Pas de coffret de rangement intégré pour les cordons

Station électrique portable BLUETTI AC180 Design Installation et prise en main Puissance Niveau sonore (en mode éco) Rapport Qualité / Prix Parfaite pour une utilisation nomade La station électrique portable BLUETTI AC180 s'installe en quelques minutes, elle est automatiquement reconnue via l'application dédiée. Le design (et ses poignée) sont parfaites pour une utilisation domestique, mais également nomade. Elle se recharge très rapidement sur le secteur, nous ferons des tests additionnels pour un rechargement via des panneaux solaires. On regrettera simplement l'absence d'un coffre de rangement pour les trois cordons (au au pire une pochette de rangement). La batterie est disponible directement sur le site de Bluetti au prix de 1 099 €, un tarif très correct quand on compare ses fonctionnalités et ses performances aux autres produits du marché. User Rating: 4.6 ( 1 votes)