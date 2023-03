« Il fallait y penser », l’invention d’un ingénieux porte-savon magnétique, hygiénique et économique

Le porte-savon fait partie des accessoires indispensables dans la salle de bain, la cuisine et les toilettes. Cet accessoire de maison existe en d’innombrables modèles selon leur matériau de fabrication, leur conception, leur taille et leur mode d’installation. Ainsi, chacun peut choisir le modèle correspondant à son goût, à ses besoins et à son budget. Pour ceux qui aiment les modèles ingénieux, ils peuvent se tourner vers le porte-savon magnétique Savont Original Classic Edition. Nous vous proposons de mieux connaître cette solution moderne et commode à travers cet article.

Comment employer ce porte-savon aimanté ?

Cet accessoire de maison innovant a été inventé par la société allemande Savont qui vise à simplifier l’utilisation du savon solide à la maison. Comme tous ses autres produits, ce porte-savon a subi de nombreux tests en termes d’efficacité, de durabilité et de facilité d’usage. Il comprend une capsule avec des dents et une ventouse performante. Sa pose peut s’effectuer en quelques secondes sans qu’aucun perçage ni collage ne soient requis. L’utilisateur doit tout simplement placer la ventouse sur le lavabo, la baignoire ou un autre support lisse. Ensuite, il faut enfoncer la capsule dans le savon, le gel de douche ou le shampooing solide. Grâce à la ventouse et à l’aimant puissant, le savon est maintenu stable et suspendu à l’endroit souhaité. On peut le détacher et le raccrocher facilement à l’aimant. Après chaque utilisation du savon, la mousse s’écoule directement dans le lavabo, la baignoire ou autre support. Ce porte-savon flottant garantit donc plus de propreté dans la salle de bains, la cuisine ou les toilettes.

Quels sont ses principaux avantages ?

Cet accessoire convient à tous les styles de décoration de salle de bains ou de cuisine. Lors de son usage, il reste caché derrière le savon qui semble flotter devant. Il affiche une grande efficacité grâce à sa conception unique. Sa petite ventouse (34 mm de diamètre) adhère parfaitement sur la surface qui l’accueille. Il convient quand même de préciser qu’elle tient uniquement sur les surfaces lisses et sans aspérité (lavabo, baignoire, carreaux émaillés, etc.).

Elle n’est pas compatible avec certains matériaux tels que la fonte minérale, la pierre naturelle, l’aluminium et le carrelage non émaillé. La capsule de ce porte-savoir magnétique, quant à elle, est fabriquée en acier inoxydable de première qualité. Elle ne rouille pas et résiste à l’usure. Elle est capable d’accueillir un savon, un shampoing ou un gel de douche solide pesant jusqu’à 150 g. Outre cela, l’utilisation de ce porte-savon aimanté amovible vous permet d’économiser du savon. En effet, ce dernier est suspendu à l’air libre, lui permettant de sécher rapidement. De plus, il est plus accessible grâce à son emplacement.

Les autres produits compatibles avec ce porte-savon

Ce porte-savon magnétique peut être utilisé avec les autres solutions de Savont. En effet, il vous est possible de couvrir l’aimant avec le protecteur Classic. Cela permet de conserver son efficacité dans le temps. De plus, ce protecteur empêche la capsule de se détacher lorsque l’on retire le savon de l’aimant. Vous pouvez également poser ce porte-savon à l’intérieur de la boîte à savon Traveler afin de faire léviter le savon et de le garder au sec durant vos déplacements. Enfin, si vous comptez offrir ce produit en cadeau à un proche ou à un ami, l’idéal est de le livrer dans un emballage écologique en carton recyclé de la même marque. Retrouvez cet accessoire de maison ingénieux sur Amazon à seulement 20,80 € les 3 portes savon aimanté.