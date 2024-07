J’ai testé la batterie externe UGREEN Nexode 20000mAh 130W, indispensable pour les voyages

Pour vos vacances estivales, vous avez prévu un séjour Nature, et comptez bien revenir avec des souvenirs virtuels. Au programme de vos vacances, reportages photo et vidéos, que vous partagerez avec votre communauté sur les réseaux sociaux, ou rapporterez dans vos bagages. Pour réaliser de type de road trip, notamment dans des zones hors réseau, vous devez disposer d’une batterie digne de ce nom ! Justement, j’ai peut-être un bon plan pour vous ! J’ai pu, en exclusivité, tester le nouveau modèle de chez UGREEN : la batterie externe UGREEN Nexode 20 000 mAh 130W. En promotion actuellement au prix de 69,99 € au lieu de 99,99 €, elle a répondu à tous mes besoins. Voici mon retour d’expérience.

20 000 mAh pour 130 W !

Cette batterie externe est la dernière-née de la gamme UGREEN, avec pour principales caractéristiques, une très haute puissance et une charge ultrarapide. Imaginez qu’elle soit capable de fournir plus de 100 W en sortie, cela veut dire qu’elle peut largement recharger tous vos appareils, et par ailleurs, qu’elle peut devenir une batterie de secours. Ainsi, par exemple, si l’envie me prend de travailler sur ma terrasse, je peux utiliser la batterie externe UGREEN Nexode pour alimenter mon ordinateur portable. Grâce à son design, innovant, en colonne, je peux l’installer sur la table de jardin, et travailler sous le soleil ! Et, si l’envie me prend de travailler loin de mon jardin, le format poche de la batterie externe fait qu’elle se glisse aisément dans ma sacoche.

Une charge rapide et puissante

Son premier point fort est sa charge rapide de 100 W comme je vous l’ai déjà précisé. Mais, je vous assure qu’elle a bien d’autres cordes à son arc. En effet, elle dispose aussi d’une charge rapide qui lui permet de se recharger entièrement en seulement deux heures grâce à son entrée de 65W. Si vous souhaitez « voyager léger », vous pouvez aussi lui faire confiance : avec un poids de 480 g seulement, elle est plus légère que ses concurrents, ce qui la rend parfaite pour les voyages légers. Parlons maintenant de la sécurité, car elle pose souvent des problèmes avec ce type d’appareils.

Cette batterie externe n’en posera pas, effectivement, elle s’équipe de 13 couches de protection de sécurité, y compris des mesures contre la surchauffe, les courts-circuits et les surcharges. Le système Thermal Guard™ surveille en continu la température de la batterie, avec 200 mesures par seconde, pour prévenir toute surchauffe et garantir une utilisation sûre. Enfin, si vous voyagez en avion, sur de longs courriers, sachez que cette batterie est approuvée pour les voyages en avion et dispose d’un mode de charge faible intensité pour assurer la distance.

Comment se la procurer ?

Pour vous donner quelques exemples, sachez que je peux, avec succès, charger deux appareils de 30 W ou trois appareils simultanément. De plus, elle alimente parfaitement tous les ordinateurs portables et assure la charge rapide des smartphones Samsung. Je vous rappelle la promotion : 69,99 € au lieu de 99,99 € pour son lancement dans la boutique Amazon et sur le site officiel, c’est le moment de vous équiper !

Pour information, il existe une autre version de 100 W à 39,99 € au lieu de 49,99 €. Allez-vous craquer pour cette nouvelle batterie UGREEN ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

Les caractéristiques techniques de la batterie

Capacité de la batterie : 20 000 mAh (5 000 mAh×4)

Énergie nominale de la batterie : 72 Wh (14.4 V 5 000 mAh)

Entrée USB-C1 : 5 V⎓3A/9 V⎓3A/12 V⎓3A/15 V⎓3A/20 V⎓25A 65W Max

Sortie USB-C1 : 10 V⎓25A/5 V⎓3A/9 V⎓3A/12 V⎓3A/15 V⎓3A/20 V⎓5A 100W Max

Sortie USB-C2 : 10 V⎓25A/5 V⎓3A/9 V⎓3A/12 V⎓2,5 A 30W Max

Sortie multi-port (USB-C1 + USB-C2) : 130W MAX

Sortie USB-A : 10 V⎓25A/5 V⎓3A/9 V⎓2A/12 V⎓1,5 A 22,5 W Max

Sortie totale : 5 V⎓6A/9 V⎓6A/12 V⎓5A/15 V⎓3A/20 V⎓5A

Écran : Écran TFT

Temps de charge : environ 2 heures (avec chargeur PD 65W)

Dimensions : L 54 × W 51 × H 131 (mm)

Nexode Power Bank 20 000 mAh 130 W Design Puissance Fonctionnalité Rapport Qualité / Prix Indispensable pour les vacances. Une batterie puissante à un prix très abordable équipée d'un écran digitale signée UGREEN. Un accessoire indispensable pour les déplacements professionnels et les vacances. User Rating: Be the first one !