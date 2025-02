J’ai testé le Philips Hue Play sync box 8K qui ajoute l’Ambilight sur n’importe quel TV

Depuis quelque temps, j’avais envie de donner une toute nouvelle dimension à mon coin cinéma et gaming. Alors, j’ai décidé de tester un système d’éclairage de la gamme Hue, comment résister ? Je dois avouer que j’ai un petit faible pour les ambiances lumineuses, et que surtout, je suis un gamer invétéré, une passion qui m’anime depuis mon adolescence ! Et franchement, l’idée de synchroniser mes lumières avec mes jeux, mes films et ma musique me faisait rêver. Une ambiance immersive, des couleurs dynamiques qui suivent l’action à l’écran… Bref, un véritable bond en avant pour mon installation ! Après réception de mon colis et plusieurs sessions visionnage de films, voici mon retour d’expérience sur le Philips Hue Play HDMI sync box 8K, la bande LED et le pont de connexion Philips Lighting Hue Bridge.

Un boitier pour les synchroniser TOUS !

C’est le premier élément que j’aie installé, et sans lui, pas de synchronisation possible ! Le Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K (349,00 €*) permet de synchroniser jusqu’à 10 lumières avec le contenu affiché sur l’écran. L’installation est assez simple : on branche le boîtier entre la source HDMI (console, PC ou lecteur multimédia) et la TV ou l’écran, et on relie tout cela à l’application Hue sur smartphone. Une fois configuré, c’est un véritable régal : les lumières changent de teinte en temps réel en fonction des couleurs affichées à l’écran.

Je l’ai testé avec un jeu de course ultra-dynamique et l’effet est bluffant : à chaque virage, la lumière se teinte du même bleu que le ciel ou du rouge des phares des adversaires. En regardant un film d’action, les explosions et les flammes s’étendent au-delà de l’écran, transformant ma pièce en véritable home cinéma.

Petit bémol : vous devez impérativement disposer d’un Hue Bridge pour en profiter pleinement, je vous en reparle en fin d’article, mais sans lui, pas d’installation possible. En revanche, la compatibilité HDMI 2.1 et la prise en charge du 8K à 60 Hz et du 4K à 120 Hz garantissent une qualité optimale pour les nouvelles générations de consoles et de PC. Le prix est cependant un peu élevé pour cet appareil, et c’est le principal reproche que je ferai à ce système, je vous l’expliquerai en conclusion.

Une bande LED qui s’installe sans démonter la TV

Un éclairage derrière l’écran, c’est un vrai plus pour le confort visuel et c’est aussi un p’tit truc en plus que les gamers affectionnent particulièrement. Vous me direz peut-être que ce n’est pas indispensable et ce n’est pas faux. Néanmoins, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et je reconnais avoir un petit faible pour ce type d’ambiances lumineuses. Et, avec une bande LED qui suit l’action à l’écran, c’est encore mieux ! J’ai choisi la bande LED à gradient de teinte Philips Hue conçue pour les TV de 65 à 70 pouces (193,22 €* au lieu de 219,99 €, soit 12 % d’économies). Dès l’installation, j’ai été séduit par la simplicité du montage en 3 points seulement : il suffit de la fixer au dos de l’écran et de la connecter au système Philips Hue via le Hue Bridge.

L’effet en action est tout simplement incroyable : les couleurs changent en fonction des scènes à l’écran, créant une véritable extension visuelle qui dépasse le cadre du téléviseur. Lors d’une soirée Netflix, j’ai pu voir les teintes chaudes et froides varier selon les ambiances du film. En gaming, c’est un vrai atout : dans un jeu d’horreur, l’effet de lumière accentue le stress et l’immersion, tandis que dans un jeu de course, les changements de couleurs apportent une vraie dynamique. Mais, j’ai aussi adoré les lumières douces provoquées par un magnifique documentaire animalier, visionné en toute sérénité ! En bref, si vous aimez soigner l’ambiance lumineuse de votre pièce et que vous avez la possibilité d’y mettre le prix, cette bande LED est un investissement qui fait la différence !

Un pont de connexion Philips Lighting Hue Bridge indispensable

Comme mentionné plus haut, pour profiter pleinement de l’écosystème Philips Hue, il faut impérativement le Hue Bridge. Bon allez, j’avoue, je trouve un peu dommage, de devoir ajouter un bridge ou un hub dès que je dois ajouter un appareil à mon installation. C’est encore et toujours un appareil de plus que je dois caser près de ma box internet… Néanmoins, si je veux profiter de mon système Philips Hue, il est impossible de passer outre ! J’ai donc installé ce petit boîtier blanc qui permet de contrôler tous les éclairages connectés Philips Hue depuis une application. Actuellement à 44,95 €* au lieu de 59,99 € (-25 %), il est plutôt abordable, et c’est à souligner au regard des prix d’autres appareils testés.

Son rôle ? Il centralise la gestion de toutes les lumières Hue, permettant des scénarios automatiques et une commande simplifiée via smartphone ou assistants vocaux. L’installation est très rapide : une connexion au Wi-Fi et le tour est joué ! J’ai particulièrement apprécié la possibilité de créer des ambiances lumineuses personnalisées : un éclairage tamisé pour une session de jeu relaxante, ou au contraire une explosion de couleurs pour un mode arcade survitaminé. Petit plus : il peut gérer jusqu’à 50 ampoules ou luminaires. Autant dire qu’avec un tel potentiel, on peut transformer l’ensemble de sa maison en véritable spectacle lumineux !

Conclusion : un accessoire indispensable (oui et non)

Après plusieurs jours d’utilisation, je peux le dire : installer un système Philips Hue dans mon coin cinéma a totalement transformé mon expérience. Entre la synchronisation parfaite avec l’écran, la bande LED immersive et le contrôle centralisé via le Hue Bridge, c’est une réussite totale. Cependant, soyons honnêtes : c’est un investissement très (trop) coûteux. Même si l’effet est spectaculaire, il faut reconnaître que ces accessoires (plus chers que ma TV) sont davantage un luxe qu’une nécessité. L’expérience est géniale, mais à ce prix-là, il faut vraiment être passionné pour sauter le pas.

Les plus

Une installation en quelques minutes

Une synchronisation parfaite et sans latence

Une immersion incroyable

Les moins

Un tarif prohibitif (600 € pour le pack complet)

Nécessite un dongle (Amazon Fire Stick ou Chromecast) pour être utilisé sur la TV

Et vous, avez-vous déjà testé l’éclairage connecté pour vos sessions gaming ou cinéma ? Est-ce que vous seriez tenté par une installation Philips Hue ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix ont été relevés le 7 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.

